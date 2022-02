Dalla vecchia casa popolare a quella nuova

Nell'edificio già ultimato in via Emilia sono iniziati i trasferimenti delle 39 famiglie assegnatarie. Questa mattina la prima consegna

PISA — Sono iniziate, nel qualrtiere Sant’Ermete, le procedure per il trasferimento dei nuclei familiari assegnatari dai vecchi appartamenti ai 39 nuovi alloggi realizzati in via Emilia. La consegna del primo alloggio è avvenuta questa mattina. Altre 9 famiglie saranno trasferite nelle nuove abitazioni entro i primi giorni di Marzo.

"Esattamente come avevo promesso - questo il commento dell'assessora comunale al sociale, Veronica Poli -, sono partite entro il mese di Febbraio le procedure per il passaggio dei nuclei assegnatari dai vecchi alloggi, che come da progetto verranno demoliti, alle nuove abitazioni".

"I primi dieci appartamenti saranno consegnati alle famiglie beneficiarie già entro i primi giorni di Marzo - ha specificato -, poi si proseguirà con il trasferimento degli altri nuclei interessati. Le famiglie hanno già ricevuto tutte le istruzioni necessarie per agevolare il più possibile il trasloco; durante le operazioni di passaggio saranno inoltre assistite da un dipendente di Apes e da un mediatore".

Nelle settimane scorse erano state ridefinite nel dettaglio le situazioni dei vari nuclei coinvolti nella procedura. "Abbiamo incontrato singolarmente tutte le famiglie interessate da questo delicato passaggio - prosegue Poli – raccogliendo le richieste e ascoltando le loro esigenze, in modo da poter assegnare a ogni nucleo l’alloggio più adatto ai propri bisogni, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli appartamenti".

L'assessora Poli non ha inteso aggiungere altro, in particolare a riguardo della seconda palazzina, il cui cantiere risulta bloccato da mesi.

Le 39 abitazioni assegnate a Sant’Ermete vanno ad aggiungersi ai 212 alloggi già consegnati dall’inizio del mandato di questa amministrazione comunale e recuperati grazie a un investimento di oltre 2,3 milioni di euro, per un totale di 251 assegnazioni.