Danni meteo 2023, due bandi per le imprese colpite

La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest con due bandi ha stanziato circa 850mila euro per le aziende danneggiate dal maltempo degli scorsi mesi

PISA — La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha aperto due bandi stanziando circa 850mila euro per le imprese delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa che hanno subito danni durante gli eventi calamitosi degli scorsi Ottobre e Novembre ed anche per favorire l’adozione di sistemi di gestione certificati da parte delle microimprese che operano nelle stesse province.

I fondi stanziati per le aziende che hanno subito danni dal forte maltempo degli ultimi mesi dello scorso anno ammontano ad un importo complessivo pari a circa 700mila euro; lo sgravio dei costi sostenuti da queste aziende in funzione dell’ottenimento dei fondi legati al bando sarà dell’80% dei costi totali assunti e comunque di un importo che non vada oltre i 30mila euro.

Nel contesto delle aziende danneggiate dal maltempo un settore specifico potrà beneficiare di circa 50mila euro di fondi stanziati, la sezione interessata è quella della "pesca marina".

Un altro settore che beneficerà di contributi a fondo perduto sarà quello delle microimprese che adotteranno sistemi di gestione qualificati, i fondi stanziati complessivamente sono 100mila euro.

Le domande di contributo possono essere inviate telematicamente dal 1° al 31 Ottobre 2024. Il bando completo è disponibile sul sito tno.camcom.it.