Dieci milioni all'anno per arte, ricerca e volontariato

Approvato dalla Deputazione della Fondazione di Pisa il documento previsionale per il 2026-2028 che fissa le risorse per i settori di intervento

PISA — Grandi e piccoli progetti all'insegna dell'arte, della ricerca scientifica e del volontariato che valgono dieci milioni all'anno. Questo è quanto ha intenzione di mettere in campo la Fondazione di Pisa, in base al documento programmatico previsionale per il triennio 2026-2028, predisposto dal Consiglio di amministrazione presieduto dall'avvocato Stefano Del Corso e approvato dalla Deputazione della Fondazione, dopo il parere favorevole dell’assemblea dei soci.

Il documento fissa in complessivi 10 milioni di euro per ogni anno l’importo delle risorse disponibili in via ordinaria a favore dei tre settori di intervento istituzionale, che lo Statuto della Fondazione individua in quelli dell’arte, attività e beni culturali, del volontariato, filantropia e beneficenza e della ricerca scientifica e tecnologica. "Tali risorse - hanno spiegato in una nota dalla Fondazione - verranno impiegate, oltre che per sostenere i grandi progetti propri, la cui conduzione è affidata agli enti strumentali di Fondazione Pisa come la Fondazione Palazzo Blu, la Fondazione Dopo di Noi Pisa Onlus e la Fondazione Pisana per la Scienza Onlus, anche per alimentare gli avvisi pubblici periodici, diretti a sollecitare la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, operanti sul territorio nei settori di intervento istituzionale della Fondazione".

Senza dimenticare, con particolare riferimento alle attività culturali, che la Fondazione sostiene, attraverso importanti contributi pluriennali, le principali istituzioni ed iniziative che caratterizzano l’offerta culturale sul nostro territorio: rassegne teatrali e musicali, festival, iniziative di ampia portata ed impatto destinate a ripetersi anno su anno, che animano la vita culturale e sono appuntamenti di riferimento per la comunità.

"Nell’ambito del percorso di approvazione del documento programmatico è stata sottolineata - hanno concluso dalla Fondazione - l’importanza che sia mantenuto da parte degli enti e delle istituzioni interessate ai settori di intervento della Fondazione, un costante rapporto, portando avanti forme di collaborazione nella realizzazione dei progetti rilevanti per la comunità".