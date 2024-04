L'attivista è stato ammesso al programma della Scuola Normale Superiore. L'annuncio sui social: "Un nuovo importante passo nella mia vita"

PISA — Dottorato a Pisa per Patrick Zaki. Dopo gli studi all'università di Bologna, l'attivista egiziano impegnato per i diritti umani, che ha passato due anni in carcere in Egitto, proseguirà a Pisa il suo percorso accademico.

Ad annunciarlo è lui stesso, comunicando, attraverso i social, di essere stato ammesso ad programma di dottorato della Scuola Normale Superiore.

"Oggi - ha scritto Zaki- sono stato informato che sono stato accettato nel programma di dottorato della Scuola Normale Superiore, Dipartimento di Politica ed Economia, una notizia molto felice per me e un nuovo importante passo nella mia vita".