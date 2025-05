Dune, tesoro da custodire

Mercoledì 4 Giugno il convegno promosso dal geologo Francesco Stragapede della Società Italiana di Geologia Ambientale, con l'Ente Parco San Rossore.

PISA — Le dune rappresentano un serbatoio di biodiversità e costituiscono una vera e propria barriera naturale contro l'erosione e l'innalzamento del livello del mare, con una funzione di protezione delle aree retrostanti dalle inondazioni. Della loro importanza se ne parlerà nella sala Giovanni Gronchi del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, mercoledì 4 Giugno, al convegno sulle "Dune Costiere", promosso dal geologo Francesco Stragapede della Società Italiana di Geologia Ambientale, con l'Ente Parco e il Consiglio Nazionale dei Geologi.

Vari esperti della materia si confronteranno sulle problematiche di uno degli ecosistemi più fragili ma anche tra più preziosi e suggestivi del territorio. Tanto che il loro stato di conservazione è un indicatore di valutazione della criticità dei litorali sabbiosi. Il convegno prevede interventi che permetteranno di conoscere questi sistemi costieri, illustrandone la genesi, la distribuzione geografica e gli indirizzi generali digestione, le modalità di riqualificazione mediante approcci ecologici con l’ingegneria naturalistica egli esiti di interventi di difesa e riqualificazione già attuati sulla costa toscana, anche attraverso strumenti di tutela e gestione sostenibile.

Apriranno i lavori il presidente del Parco Lorenzo Bani, il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo e il presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi Marcello Brugioni. Seguiranno gli interventi del professor Enzo Pranzini, Università degli Studi di Firenze, Federico Boccalaro, presidente regionale Lazio dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, Maurizio Bacci, ingegnere ambientale. Francesca Logli e Andrea Porchera, responsabili dell’ufficio biodiversità e ufficio aree protette e nulla osta dell’Ente Parco, affronteranno poi il caso dell’erosione costiera dell’area protetta. In conclusione gli interventi di Leonardo Lombardi per Nemo Srl e Luigi Enrico Cipriani del settore tutela acqua e costa della Regione Toscana. Prevista anche una visita alle aree dunali con la guida ambientale Alessandra Buscemi, per contestualizzare il percorso formativo, valorizzando la conoscenza di questi sistemi, primo passo per promuovere strategie efficaci di tutela.