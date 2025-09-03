Eliopoli tra le pagine con Pini

«È rimasto solo lei dei volti storici...» e Vespa: «Questa è una domanda necrologio»

Giovedì 4 Settembre alle 22 a Marina di Pisa Fabiano Pini presenta il suo nuovo romanzo con Monica Martinico davanti allo spazio Libeccio Arte

PISA — Giovedì 4 Settembre alle ore 22 torna a Marina di Pisa la rassegna "Eliopoli tra le pagine". L’appuntamento è fissato davanti allo spazio Libeccio Arte, dove lo scrittore pisano Fabiano Pini presenterà il suo ultimo lavoro "Wormhole 51, l'apertura del cosmo". A dialogare con lui sarà Monica Martinico della libreria Civico 14. L’ingresso sarà libero e gratuito, in una cornice che si conferma ormai punto di incontro per lettori e autori.

Un autore legato a Pisa e ai suoi lettori. Fabiano Pini, nato a Pisa il 30 Aprile 1966, vive e lavora nella sua città, che definisce la sua grande passione. È un autore prolifico, con all’attivo quindici pubblicazioni che spaziano dalla narrativa alle collane per ragazzi. Ha già ottenuto diversi riconoscimenti per una scrittura capace di unire semplicità e intensità, scavando nei ricordi e nell’anima. Pini ha sempre detto di raccogliere spunti dalla vita quotidiana, mescolandoli alla fantasia "al punto da non capire dove inizia una e finisce l’altra".

Un viaggio nel futuro tra scienza e sogni. Il libro porta il lettore nel Luglio del 2051. Dopo decenni di silenzio spaziale, un gruppo di visionari prova a rilanciare l’esplorazione con una missione senza precedenti. Il destino del progetto, però, è minacciato da trame oscure e da un crimine che chiama in causa persino l’FBI. Ne nasce un intreccio serrato, dove si incrociano scienza, politica, amicizia, sogni e contrasti ideali. "Wormhole 51" promette colpi di scena e tensioni narrative che trasportano in un futuro non troppo lontano, ma carico di domande attuali.