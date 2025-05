"​Pisa fa il Giro”, parte la festa rosa

Pedalate, mostre, incontri e sapori del territorio: la città si prepara ad accogliere il ritorno del Giro d’Italia il 20 Maggio con un fitto programma

PISA — La cronometro Lucca-Pisa, in programma Martedì 20 Maggio, sarà molto più di una semplice tappa del Giro d’Italia. In città prende ufficialmente il via il calendario “Pisa fa il Giro”, una settimana intera di eventi pensati per celebrare il ritorno della Corsa Rosa in città dopo 45 anni. Dalle biciclette dei più piccoli alle mostre fotografiche, dalle degustazioni sotto le Logge di Banchi ai talk con sportivi e artisti, Pisa si veste di rosa e accoglie appassionati, curiosi e famiglie in un’atmosfera che unisce sport, cultura e tradizione.

Domenica 11 Maggio si parte con “Bimbimbici in rosa”, la pedalata dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, su percorsi da 2,5 e 7 km. Lunedì 12 alle 19.00 sarà invece il turno della “Bike Arena”, lo spazio espositivo e culturale sotto le Logge di Banchi che per tutta la settimana ospiterà incontri, proiezioni e il “Giro del Gusto”, una serie di appuntamenti con produttori locali che offriranno assaggi delle eccellenze del territorio. Ogni serata sarà anche l’occasione per raccontare storie legate al ciclismo e al legame profondo che Pisa intrattiene con questo sport.

Un cartellone denso che prevede anche mostre a Palazzo Lanfranchi e Palazzo Gambacorti, spettacoli teatrali, incontri con medici sportivi e professionisti, dj-set e installazioni. Fino al gran finale del 20 Maggio, quando la città accoglierà il Giro con maxischermi, animazione e una tappa attesa da tutta la Toscana.