Fioretto, Matteo Betti è medaglia d'argento

Conte: «Con Renzi nessun confronto in tv, non faccio pagliacciate»

Coppa del mondo di scherma paralimpica: l'atleta senese sale sul podio della tappa pisana, sconfitto solamente nell’ultimo atto dall’ungherese Osvath

PISA — Il senese Matteo Betti conquista la medaglia d'argento e porta l'Italia e la Toscana sul podio del fioretto maschile (categoria A) nella tappa pisana della Coppa del mondo di scherma paralimpica, prima gara dopo le paralimpiadi di Tokyo 2020.

L'iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana scherma, ha portato in città 250 atleti provenienti da tutto il mondo. Le gare, iniziate ieri, proseguiranno fino a domenica.

L’atleta in forza alle Fiamme Azzurre, si legge in una nota della Federscherma, è stato sconfitto solamente nell’ultimo atto dall’ungherese Richard Osvath. Il fiorettista si è detto dispiaciuto per l’esito della finale per alcune stoccate poco fortunate: “Purtroppo in mezzo al match ci sono state due parate e risposte che hanno indirizzato il match. Le ho tirate bene ma non sono riuscito a toccarlo. Ho costruito bene le botte ma non si sono accese".

Medaglia di bronzo per un altro atleta italiano; Emanuele Lambertini. Entrambi gli azzurri hanno iniziato la gara nel migliore dei modi con 5 vittorie e nessuna sconfitta ai gironi, conquistandosi subito un posto nel tabellone dei 16. A questo punto Betti ha vinto 15-3 sul francese Quentin Fernandez-Anssoux, poi ha sofferto ai quarti, ma l'ha spuntata 15-14 sul polacco Michal Nalewajek e, in semifinale, ha avuto la meglio per 15-5 sul francese Damien Tokatlian. In finale l'azzurro ha incontrato l'ungherese Richard Osvath, medaglia d'argento in carica in questa gara ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, che ha ottenuto il primo posto di oggi vincendo 15-13.