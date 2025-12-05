Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:30 METEO:PISA16°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 05 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Galilei, nuovo record passeggeri a Novembre Sant'Anna, al via il nuovo anno accademico Pisa, verso una partita chiave per il campionato Il Teatro Era cambia look per il Capodanno con Jerry Calà
corriere tv
La presunta figlia segreta di Putin affrontata dal giornalista ucraino che accusa: “Tuo padre ha ucciso mio fratello”
La presunta figlia segreta di Putin affrontata dal giornalista ucraino che accusa: “Tuo padre ha ucciso mio fratello”

Attualità venerdì 05 dicembre 2025 ore 07:30

Fondi per la scienza, 13 progetti in pole position

Condividi
il rettore Riccardo Zucchi con i vincitori e le vincitrici del Fondo italiano per la scienza

Dieci i dipartimenti coinvolti, vinti sette Starting Grant, due Consolidator Grant e quattro Advanced Grant, per un totale di 16,8 milioni di euro



PISA — A sostegno di idee innovative portate avanti da giovani e da scienziati e scienziate affermati arriva il Fondo Italiano per la Scienza (FIS3). Sono tredici i progetti di ricerca dell’Università di Pisa finanziati nella terza edizione del Fondo, per un totale di oltre 16,8 milioni di euro

I progetti coinvolgono dieci dipartimenti e includono sette Starting Grant, due Consolidator Grant e quattro Advanced Grant. Nello specifico, tre sono quelli del Dipartimento di Matematica: Andrea Tamburelli guida “Topologia e geometria degli spazi di Teichmüller di ordine superiore”, Dario Trevisan è responsabile di “Trasporto ottimale e grandi deviazioni per la teoria del deep learning” e Giulio Bresciani coordina “Punti razionali mediante gruppi fondamentali”. Per il Dipartimento di fisica i progetti invece sono due: “Manipolare i quantum spin liquids: una via unica verso nuove fasi della materia” di Alessandro Principi e “Bootstrap applicato alle teorie di campo quantistiche” di Alessandro Vichi. Due anche per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere: “La medicina come pratica sociale: un’archeologia della salute e delle malattie nell’antico Egitto” di Gianluca Miniaci e “Vite in movimento: appartenenza e alterità. Donne, minori e apolidia nel contesto della radicalizzazione” di Renata Pepicelli.

Gli altri sei finanziamenti sono stati vinti da: Lucia Tamponi del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica con il progetto “Rivelare il latino attraverso testi non letterari: continuità e discontinuità nel mutamento linguistico”; Angioletta Sperti del Dipartimento di Giurisprudenza con il progetto “Comunicare la giustizia: tribunali, opinione pubblica e trasformazione della sfera pubblica”; Marco Carlotti del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale con il progetto “Nuovi materiali e metodi per la fabbricazione di componenti elettronici organici su substrati complessi”; Alessandro Prete del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale con il progetto “Applicazione dell’intelligenza artificiale nella diagnosi dei noduli tiroidei”; Francesca Parisi del Dipartimento di Scienze Veterinarie con il progetto “Studio sull’infezione da betaretrovirus felini, sulla patogenesi e sull’ipotesi della parte mancante” ed Ermes Botte del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e del Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” con il progetto “Scaling dinamico in vitro: un nuovo paradigma stocastico per caratterizzare i processi cellulari attraverso diverse dimensionalità”.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Due ragazzi pisani, un nome che è il prefisso di casa, una voce generata dall’AI e una delle loro canzoni riprodotta allo stadio dal Pisa
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Galilei, nuovo record passeggeri a Novembre

Attualità

Sant'Anna, al via il nuovo anno accademico

Pisa Sporting Club

Pisa, verso una partita chiave per il campionato

Attualità

Il Teatro Era cambia look per il Capodanno con Jerry Calà