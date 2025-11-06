Vola la scienza dell’informazione quantistica

Anche l’Università di Pisa tra i partner del laboratorio di Chicago guidato da Anna Grassellino, alunna Unipi

PISA — L’Ufficio per la Scienza del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe) ha rinnovato il finanziamento del Superconducting Quantum Materials and Systems Center, ospitato al Fermi National Accelerator Laboratory, destinando al centro 125 milioni di dollari nei prossimi cinque anni per finanziare la ricerca nella scienza dell’informazione quantistica. Fondato nel 2020, Sqms è uno dei cinque National Quantum Information Science Research Centers istituiti nell’ambito del National Quantum Initiative Act. Il progetto si basa sull’esperienza del Fermilab nelle tecnologie superconduttrici e criogeniche, originariamente create per gli acceleratori di particelle, e sulla sua vocazione a esplorare l’universo nei suoi principi fondamentali.

Tra i partner internazionali del laboratorio figura anche l’Università di Pisa, che contribuisce con le proprie competenze nel campo della fisica quantistica, dell’informatica, dei materiali avanzati e della microelettronica. L’investimento continua a riunire oltre 300 esperti provenienti da 43 istituzioni partner tra laboratori nazionali, università e industria, per far progredire la prossima generazione di tecnologie quantistiche per il calcolo, la comunicazione e il sensing. “In soli cinque anni, Sqms è riuscito a trasformare la conoscenza di base in progressi tangibili” ha dichiarato Anna Grassellino, direttrice del Centro SQMS.

L’Università di Pisa, dove Anna Grassellino si è laureata in ingegneria elettronica nel 2005, partecipa alla nuova fase del progetto con cinque dipartimenti e sarà attivamente coinvolta in tutti gli aspetti delle attività previste: scienza fondamentale, sviluppo tecnologico, algoritmi e applicazioni del calcolo quantistico. Questo impegno sottolinea il ruolo centrale che le tecnologie quantistiche rivestono nel programma di ricerca dell’Ateneo pisano, in continua espansione anche grazie ai significativi investimenti in strumentazioni condivise attraverso il centro universitario Cisup.

Il finanziamento previsto da Sqms sarà destinato in gran parte all’apertura di dottorati dedicati nel settore. Sqms si baserà sui risultati raggiunti nei suoi primi cinque anni per sviluppare capacità di calcolo leader a livello mondiale, sistemi quantistici scalabili e resilienti e tecnologie che rafforzino la leadership scientifica del Centro.