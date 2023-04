Giovani talenti a scuola di robotica e diritto

Ai nastri di partenza le nuove seasonal school della Scuola superiore Sant'Anna: corsi intensivi rivolti a studenti di tutto il mondo

PISA — La robotica, il diritto internazionale per contrastare il cambiamento climatico, la cybersecurity, il ruolo dell’intelligenza artificiale nella realtà virtuale, i modelli micro e macro economici e l’economia dell’innovazione. Sono i temi al centro delle prossime Seasonal school della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, corsi intensivi residenziali della durata di una settimana rivolti a studentesse e studenti di talento di tutto il mondo.

I corsi si svolgeranno tra Giugno e Luglio.

“Le ‘Seasonal School’ - commenta la rettrice Sabina Nuti – sono una scommessa, lanciata in un anno particolarmente complesso come quello della pandemia da Covid-19, che ha riscosso un notevole successo. La Scuola Superiore Sant'Anna ha creduto in questa proposta, nuova per noi e innovativa per il sistema universitario italiano, per dare opportunità a studentesse e studenti di merito di avvicinarsi alle tematiche della ricerca di frontiera. Da ottobre 2020 a oggi – continua Sabina Nuti - le 38 Seasonal School attivate hanno ospitato 396 giovani, 187 studentesse e 209 studenti, provenienti da oltre 100 diversi atenei italiani e stranieri. Circa il 65% dei partecipanti ha beneficiato di una riduzione della quota in base all'Isee universitario e alle 114 studentesse e studenti più meritevoli è stata assegnata una premialità di 450 euro, grazie ai nostri partner Fondazione ‘Il Talento all’Opera’ e Fondazione EY. La Scuola Superiore Sant'Anna continua anche ad ampliare la rete di collaborazione con atenei italiani e stranieri – conclude Sabina Nuti - per offrire alle studentesse e agli studenti meritevoli una formazione integrativa sulle tematiche di ricerca più avanzate dove la Scuola risulta all’avanguardia”.

I corsi prevedono agevolazioni basate sull’Isee e borse di studio finanziate dalla Fondazione Il Talento all’Opera. Ulteriori facilitazioni sono riservate alle candidate e ai candidati provenienti dalle numerose università partner, a cui è riconosciuta una riduzione del 10% sulla quota d’iscrizione.