Mercoledì 14 Gennaio 2026
Sport Mercoledì 14 Gennaio 2026 ore 11:50

I primi dieci anni de La Belle Equipe

Da sinistra: Rumsas, Rumsaite e il presidente Russo

La squadra ciclistica del centro aggiunge un nuovo sponsor e si affida all'esperienza del lituano Raimondas Rumšas: "All'insegna della pisanità"



PISA — Compie dieci anni di attività la prima compagine ciclistica del centro storico di Pisa, La Belle Equipe, nata appunto nel 2016. E che, per questo anno agonistico, ha deciso di rinforzare il proprio reparto corse agonistiche, con l'arrivo dell'ex corridore lituano Raimondas Rumšas.

Classe 1972, Rumšas è stato tra i pochi ciclisti baltici in grado di competere stabilmente con i migliori del mondo nei grandi giri: terzo al Tour de France 2002, vincitore di corse a tappe, vincitore del Giro di Lombardia nel 2002 e più volte campione nazionale. Sarà lui il punto di riferimento per il team composto da Alexander Bazhenov, corridore russo, e Federico Esposti; per la squadra femminile, invece, occhi puntati sulla lituana Rasa Rumsaite. "Inoltre - hanno spiegato dalla squadra - un grande riferimento per le corse in linea sarà il pisano Iuri Pizzi, insieme a tanti altri che affronteranno in maniera competitiva un calendario di Gran Fondo e corse in linea. In ammiraglia, come direttore sportivo, ci sarà l’espertissimo Giorgio Baroni".

Dal 2026, inoltre, oltre a Cemes Spa della famiglia Madonna, che è sponsor principale, si unisce a La Belle Equipe anche Cetilar Nutrition, brand del gruppo Pharmanutra Spa, azienda farmaceutica e nutraceutica italiana, fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte. 

"Il nuovo anno sportivo - ha concluso Grazio Antonio Russo, presidente de La Belle Equipe - si apre con rinnovato entusiasmo e con l’obiettivo di consolidare il percorso costruito in questo primo decennio, guardando al futuro con ambizione e determinazione, quella determinazione che ci contraddistingue dal primo giorno e che ci fa immaginare un futuro non così lontano, per l’ingresso nel mondo del professionismo. Allenamenti, eventi, partecipazione a competizioni e iniziative sul territorio saranno il cuore di una stagione che punta a coinvolgere atleti, appassionati e partner. Il tutto all’insegna della pisanità".

