Il cuore degli ex nerazzurri in campo per il Parco di Mau

Grande successo per la partita della "Gazzetta di Pisa", con il ricavato devoluto interamente al progetto del parco. In campo finisce 3-3

PISA — Quando c’è da correre per la solidarietà, Pisa risponde sempre "presente". E ieri sera, sul rettangolo verde del campo "San Cataldo" – la tana del Porta a Piagge –, è andata in scena una di quelle serate che riconciliano con lo sport autentico. La quinta edizione della partita di beneficenza organizzata dallo staff de La Gazzetta di Pisa non è stata solo una sfida a colpi di tacchetti, ma una vera e propria festa di comunità, capace di trasformare il calcio in un motore di inclusione sociale.

L’obiettivo, d’altronde, era dei più nobili: sostenere la raccolta fondi per la realizzazione del secondo lotto del Parco di Mau, lo spazio verde nato per ricordare Maurizio Alberti che rappresenta, per ogni tifoso nerazzurro e per tutta la città, il simbolo del "Parco di Tutti". Una serata che ha fruttato la bellezza di 280,50 euro, ai quali si andranno a sommare gli incassi dello stand ufficiale del Parco di Mau presente all'evento.

Grandi glorie e divertimento: la cronaca della serata. Sul terreno di gioco del Porta a Piagge la qualità non è certo mancata. Suddivisi tra il Team La Gazzetta di Pisa e il Team Soffro?! Zero, si sono dati battaglia ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio nostrano (e non solo) come Pugliesi, Niccolini, Baroni, Balestri, Malasoma, Cavallo, Fabbrini, Calori, Passiglia, Arrighini e Pagano. Insieme a loro, volti noti del panorama locale come Matteo Riccetti, Pippetto, Riccardo Berti, Francesco Dadà e le "penne" Andrea Martino e Lorenzo Vero. La partita è terminata 3-3. Hanno spiccato in particolare Andrea Arrighini, autore di una doppietta, per il Team Soffro?! Zero e Diego Fabbrini per il team La Gazzetta di Pisa. Gerry Cavallo ha poi incantato il pubblico con un calcio di "rigore alla Cruijff" battuto a due tocchi: invece di calciare direttamente in porta, ha passa la palla in avanti per un compagno che ha poi effettivamente trasformato in gol.

A dare ritmo e colore al match ci ha pensato lo scoppiettante commento a bordocampo dello staff di Radio Nerazzurra di Punto Radio (Gabriele Bianchi, Michele Bufalino, Andrea Chiavacci, Massimo Corsini, Simone Del Moro, Giovanni Lobaccaro, Marco Guidi, Paolo Sardelli), supportato dalle incursioni sul rettangolo verde degli inviati speciali Mattia Barsali e Cerve Nerazzurro. Il tutto accompagnato dalle selezioni musicali di dj Fabirag, che hanno acceso l'atmosfera in tribuna.

Le parole dell'assessore Frida Scarpa: "Sport, valori e inclusione". A testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questo percorso condiviso, era presente l’assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, che ha voluto esprimere tutto il proprio entusiasmo: "Grazie per questa bellissima iniziativa, che continua grazie alla Gazzetta di Pisa, al Porta a Piagge e a tutti i volontari che portano avanti appuntamenti solidali come questo. Lo sport resta uno strumento fondamentale per trasmettere valori, per stare insieme e per fare qualcosa per gli altri. Anche una cifra simbolica è importante, perché contribuirà alla realizzazione del secondo lotto del Parco di Mau, il Parco di Tutti: un luogo inclusivo, pensato per le famiglie, per l’aggregazione, per la socialità e per permettere a tutti di vivere lo sport." L'assessore ha poi tracciato le linee guida del futuro sportivo della zona: "Come amministrazione stiamo lavorando in questa direzione, riqualificando spazi aperti e portando avanti l’obiettivo di un campino per quartiere. Vicino al Parco di Mau nascerà anche un nuovo impianto sportivo inclusivo, aperto alle associazioni e a chi, insieme alla Curva, continua a promuovere solidarietà e inclusione".

Il futuro è domani: ecco come cambierà il Parco di Mau (2° Lotto). Mentre ieri si raccoglievano i fondi sul campo, il conto alla rovescia per il primo grande traguardo è già partito: il prossimo 7 giugno verrà infatti ufficialmente inaugurata l’area del secondo lotto. Questo nuovo intervento allargherà lo spazio esistente introducendo nuove attività pensate anche per i ragazzi più grandi, blindando definitivamente la vocazione totalmente inclusiva del parco, dove bambini con disabilità e normodotati possono giocare e crescere fianco a fianco. Il progetto del secondo lotto prende forma seguendo quella straordinaria formula di partecipazione popolare che ha caratterizzato l'area fin dal primo giorno: un legame indissolubile e una sinergia totale tra il Comune di Pisa, le associazioni e i tifosi nerazzurri della Curva Nord e della Gradinata, che da sempre si fanno carico della gestione, della cura e dell’animazione del parco. Tra le novità più importanti del nuovo lotto ci sarà la creazione di una nuova rampa di accesso dal Viale delle Piagge, studiata appositamente per abbattere qualsiasi barriera architettonica e garantire una piena accessibilità alle persone con disabilità. Ma non finisce qui: l’obiettivo principale è dotare il parco di una struttura sportiva polivalente per ospitare eventi e discipline di vario tipo, oltre all’installazione di nuove strutture in legno dedicate alla socialità e alle attività ricreative. I prossimi passi vedranno il Comune di Pisa impegnato sul fronte istituzionale e burocratico per il progetto esecutivo, mentre i tifosi – come già accaduto per il primo lotto – faranno partire una raccolta fondi capillare. I tempi tecnici e la burocrazia richiedono i loro spazi, ma la tabella di marcia è chiara: l'obiettivo è vedere i lavori completamente terminati entro un anno e mezzo.

Ieri si è giocata una partita, ma la vera vittoria arriverà quando vedremo la nuova rampa e la struttura polivalente piene di ragazzi. Perché a Pisa, quando la solidarietà chiama, la Curva e la città rispondono da veri campioni.