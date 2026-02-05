Il vino in tesi

Tommaso Magnani premiato da Legacoop Toscana per uno studio su vino e grande distribuzione. Evento al Polo San Rossore dell’Ateneo

PISA — Un contributo da 500 euro e il riconoscimento per una ricerca che unisce agricoltura, impresa e futuro. È stato assegnato a Tommaso Magnani, laureato in Viticoltura ed Enologia all’Università di Pisa, autore di una tesi dedicata al vino nella grande distribuzione, premiata nell’ambito del progetto “Ateneo cooperativo” promosso da Legacoop Toscana.

La consegna è avvenuta al Polo didattico San Rossore, al termine di una mattinata di approfondimento sull’economia cooperativa e le sue ricadute sul territorio. “Iniziative come questa dimostrano quanto sia strategico consolidare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo, valorizzando il lavoro delle studentesse e degli studenti e aiutandoli a trasformare le competenze acquisite in opportunità concrete”, ha affermato Chiara Galletti, delegata dell’Ateneo pisano per le relazioni con le imprese.

Il lavoro premiato, dal titolo “Vino e GDO: analisi della gestione, delle strategie di comunicazione e di posizionamento efficace del prodotto”, è stato selezionato tra i progetti nati nel quadro della collaborazione tra università e mondo cooperativo. A sostenere economicamente il premio è stata la Fondazione NOI Legacoop Toscana.

Durante il seminario sono intervenuti rappresentanti del mondo accademico e cooperativo. Tra questi, Alessia Azzarello della cooperativa sociale Arnera, Leonardo Pacini della cooperativa agricola L’Unitaria, Gianluca Brunori del Dipartimento di Scienze agrarie e Andrea Borghini, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa.

“Questo evento rappresenta un tassello di un percorso più ampio che ha rafforzato il dialogo tra mondo accademico e cooperazione, anche attraverso tirocini e laboratori tematici con riconoscimento di crediti formativi universitari”, ha detto Marco Paolicchi, responsabile del progetto per Legacoop Toscana.

"Ateneo cooperativo" è un'iniziativa attiva da quattro anni anche a Pisa. Il progetto punta a costruire ponti tra i percorsi universitari e il sistema delle cooperative, attraverso tesi premiate, opportunità di placement, bandi per nuove realtà e momenti di informazione.