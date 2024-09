In arrivo quattro nuovi medici di base

Nei primi giorni di Ottobre entreranno in servizio i nuovi medici di base tra Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano, San Giuliano e Vecchiano

PROVINCIA DI PISA — Nuovi medici di famiglia in servizio nell'Asl Toscana Nord Ovest. Inizieranno il rispettivo incarico di medici di base la dottoressa Denise Taramaschi nell'ambito Cascina-Crespina Lorenzana-Fauglia-Orciano e la dottoressa Sara Torri nell'ambito di San Giuliano Terme-Vecchiano, a partire dal 1° Ottobre.

Dal 3 Ottobre al via anche gli incarichi di medici di base per la dottoressa Giulia Cirrito e per il dottor Vito Simone Botrugno sempre nell'ambito San Giuliano Terme-Vecchiano.

L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale Open Toscana, la App Toscana Salute, i Totem PuntoSi oppure inviando una richiesta per mail o utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.