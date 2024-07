Nuovi arrivi tra i pediatri di libera scelta

La dottoressa Ciotti entra in servizio a San Giuliano-Vecchiano. Stefano Geraci lascerà l'ambulatorio di Cascina, al via due incarichi provvisori

CASCINA — Cambiamenti in vista tra i pediatri di libera scelta nell'area Pisana. Nell’ambito territoriale di Cascina - Crespina Lorenzana e Fauglia lunedì 22 Luglio il pediatra Stefano Geraci lascerà l’ambulatorio di Cascina per trasferirsi nell’ambito territoriale di San Giuliano Terme - Vecchiano. Per assicurare la continuità assistenziale, annuncia l'Asl nord ovest, verranno attivati incarichi provvisori alle pediatre Martina Meniconi (22 luglio - 31 luglio) e Federica Giannetti (dal 1° agosto) entrambe con ambulatorio in Via Tosco Romagnola 2569 (Titignano – Cascina). Tutti gli assistiti del dottor Geraci saranno automaticamente presi in carico prima dalla dottoressa Meniconi e poi dalla dottoressa Giannetti.

Nell’ambito territoriale di San Giuliano Terme - Vecchiano dal 1 Agosto partirà la convenzione con la pediatra Sabina Ciotti, mentre termineranno gli incarichi provvisori delle dottoresse Carmela De Muto (dal 21 luglio) e Federica Giannetti (dal 31 luglio).

L'Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta del pediatra così come del medico di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi allo sportello



Al servizio on line si può accedere tramite Totem PuntoSI, App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store), Portale Open Toscana.

L'Asl mette inoltre a disposizione un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra.

In alternativa ci si può recare agli sportelli con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio a uno degli uffici di anagrafe sanitaria presenti sul territorio.



L’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni, mentre al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale.