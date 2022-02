In fuga contromano travolgono uno scooter

All'alt della polizia 3 uomini a bordo di un'auto si sono dati alla fuga imboccando una strada contromano, poi lo schianto

PISA — All'alt della polizia, anziché fermarsi hanno tirato dritto iniziando una pericolosa fuga in auto terminata quando, dopo aver imboccato contromano via Cattaneo, hanno impattato contro uno scooter.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. A bordo dell'auto in fuga c'erano 3 uomini che dopo l'urto hanno tentato di fuggire a piedi. 2 sono stati bloccati dalla polizia, mentre dell'altro, riuscito a dileguarsi, sono in corso le ricerche. Nell'abitacolo gli agenti hanno scovato alcuni grammi di cocaina e 900 euro.

La donna alla guida dello scooter, finita a terra ma rimasta cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo per le contusioni multiple riportate nella rovinosa caduta.

I due fermati, entrambi 20enni di origini tunisine, con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti, sono stati portati in questura e denunciati per i reati di detenzione ai fini di spaccio e per lesioni dolose. Nei loro confronti sono state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Dopo i rilievi, l'auto utilizzata per la fuga è stata sottoposta a sequestro.