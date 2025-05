Insieme per scoprire la biodiversità

"Ri-Conoscere" è il progetto di citizen science promosso dall’Università di Pisa, che coinvolge direttamente la cittadinanza con laboratori e incontri

PISA — Scoprire il valore della biodiversità osservando da vicino le specie che abitano il nostro territorio, imparare a riconoscerle e contribuire concretamente alla raccolta di dati scientifici. Sono questi gli obiettivi di "Ri-Conoscere", il progetto di citizen science promosso dall’Università di Pisa nell’ambito del National Biodiversity Future Center, che coinvolge direttamente la cittadinanza nel monitoraggio della biodiversità terrestre e delle acque dolci.

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, che si svolge tra laboratori pratici e teorici, bioblitz stagionali e incontri sul campo, condotti da ricercatori esperti e volontari. "Il progetto, coordinato dall’Ateneo pisano e guidato scientificamente dalla biologa Valentina Serra – hanno spiegato dall'Ateneo - rappresenta un’occasione unica per partecipare alla ricerca in modo attivo, esplorando il territorio, imparando a utilizzare strumenti di monitoraggio ecologico e contribuendo a mappare la presenza di specie animali e vegetali. Gli appuntamenti, che si svolgono soprattutto nella zona speciale di conservazione delle Cerbaie, tra il Padule di Bientina e il Padule di Fucecchio in Toscana, sono pensati per tutte le età: i partecipanti sono accompagnati in un percorso di conoscenza del ruolo degli organismi negli ecosistemi e dei servizi che questi forniscono".

L’Università di Pisa mette a disposizione le competenze del proprio team scientifico in ambiti che spaziano dalla zoologia alla botanica, dall’ecologia all’analisi del DNA ambientale, con un approccio multidisciplinare e innovativo. Una rete di giovani ricercatori, studenti e dottorandi anima le attività in collaborazione con l’Ecoistituto delle Cerbaie, le scuole, le associazioni locali e l’Orto e Museo Botanico dell’Ateneo.

Tutti i laboratori sono gratuiti e disponibili sul sito del progetto: http://progettoriconoscere.wordpress.com. Partecipare significa contribuire alla tutela dell’ambiente e alla produzione di conoscenza, rendendo la scienza un patrimonio condiviso e accessibile.