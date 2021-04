La bandiera della Solidarietà ricordando Ciardelli

Cerimonia dell'alzabandiera per la Giornata della Solidarietà, nell'anniversario della morte a Nassiriya del maggiore Nicola Ciardelli

PISA — Si è conclusa con la cerimonia dell'alzabandiera su Ponte di Mezzo l'edizione 2021 della Giornata della Solidarietà, svolta in buona parte online, iniziativa promossa dalla onlus dedicata a Nicola Ciardelli, il maggiore dell'esercito vittima di un attentato a Nassiriya il 27 Aprile di 15 anni fa. Per l'amministrazione comunale era presente il sindaco Michele Conti, Federica Ciardelli per la onlus.

La cerimonia dell'alzabandiera con il sindaco Conti e Federica Ciardelli

"Una celebrazione che ha acquistato in tutti questi anni un significato ormai consolidato - ha sottolineato il primo cittadino -: partendo dal ricordo del Maggiore Nicola Ciardelli, che nel 2006 perse la vita in un attentato durante la missione “Antica Babilonia” in Iraq, l’intera comunità pisana partecipa a un momento unitario di confronto sui temi della solidarietà, della pace, della libertà".

"L’associazione Nicola Ciardelli Onlus è riuscita a trasformare il dolore per la perdita di un nostro concittadino - ha aggiunto Conti -, per richiamare i giovani studenti delle scuole pisane a un momento di riflessione, di crescita e di coesione riflettendo sulla Carta Costituzionale, pilastro fondamentale della nostra Repubblica. L’iniziativa coordinata dall’avvocato Federica Ciardelli ha saputo nel corso degli anni aprirsi pienamente alla città, unendo le forze di tanti nel confronto e nel dialogo, per la crescita della nostra comunità".

La Giornata della Solidarietà 2021, con la collaborazione del Comune di Pisa e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha proposto eventi online dal 15 Marzo fino ad oggi, coinvolgendo gli studenti su temi quali la legalità, la cittadinanza attiva e digitale e lo sviluppo sostenibile. Negli ultimi collegamenti di questa mattina con le scuole è intervenuto il professor Saulle Panizza, docente di Diritto costituzionale e responsabile scientifico del Laboratorio di cultura costituzionale dell’Università di Pisa, per una breve lezione sui primi tre articoli della Costituzione.

Si conclude un’iniziativa che, scrive la Presidente della Onlus, avvocata Federica Ciardelli, “è stata capace di resistere, per il secondo anno consecutivo, alle diffcoltà imposte dalla situazione, manifestando la capacità non solo di saperle superare, ma di trasformarle in opportunità e occasioni di crescita per la nostra comunità, fungendo da collante per l’intera città; segno evidente della sensibilità che Pisa dimostra di fronte ai valori di Pace, Solidarietà e Inclusione, custoditi e trasmessi dalla memoria".

La Giornata della Solidarietà 2021 ha coinvolto oltre 150 classi, e ancora una volta, tutti gli Istituti Scolastici della città di Pisa, nessuno escluso, estendendosi ai Comuni di San Giuliano Terme, Cascina, Pontedera, Palaia e Fauglia, fino al Comune di Livorno e di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, grazie ad un collegamento speciale proposto dalla Scuola Normale Superiore.

Nel ricordare l’appuntamento del 18 maggio, termine per la consegna degli elaborati che parteciperanno al concorso bandito, l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus ringrazia tutte le realtà cittadine che si sono ancora una volta coinvolte entusiasticamente in questa iniziativa, condividendone finalità e obiettivi, con un ringraziamento speciale alla Fondazione Pisa per il contributo erogato a favore dell’iniziativa, mantenuto anche in questo difficile anno.