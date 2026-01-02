Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 02 Gennaio 2026
La Befana del Vigile Urbano torna in città
Attualità Venerdì 02 Gennaio 2026 ore 18:30

La Befana del Vigile Urbano torna in città

Il 6 Gennaio la storica rievocazione unirà beneficenza e tradizione con raccolta doni, Vespa Club, clown e sorrisi per i bambini



PISA — Pisa si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più sentite: martedì 6 Gennaio torna la Befana del Vigile Urbano, la storica rievocazione che fonde memoria cittadina e solidarietà. L’iniziativa, nata negli anni ’50, si rinnova grazie alla collaborazione tra Comune, Polizia Municipale e Vespa Club Pisa, con un programma che abbraccia il centro cittadino e i quartieri.

L’evento è stato presentato a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessora al sociale Giovanna Bonanno, del comandante della Polizia Municipale Gionata Gualdi, del responsabile del distaccamento del Litorale Gian Maria Pescatore e del consigliere del Vespa Club Fabio Sbrana.

"La Befana del Vigile Urbano è un appuntamento molto atteso e profondamente sentito dalla nostra comunità" ha detto Bonanno. "Abbiamo scelto di valorizzare questa tradizione non solo per la sua forza simbolica, ma per il valore concreto che porta con sé: il riconoscimento al lavoro della Polizia Municipale e la possibilità di fare un gesto semplice ma significativo a favore dei bambini meno fortunati. I doni raccolti saranno destinati ai piccoli degenti dell’Ospedale Santa Chiara e della struttura Stella Maris. Un segno di attenzione verso chi affronta momenti difficili".

A rendere speciale l’edizione 2026 sarà la presenza di numerosi Vespa Club provenienti da tutta la Toscana. Per l’occasione è stata realizzata anche una medaglia commemorativa. L’evento, patrocinato da Comune di Pisa, Polizia Municipale, Vespa Club d’Italia e altre associazioni, sarà animato dalla partecipazione dei Clown Dottori dell’associazione Ridolina e da un ristoro finale offerto ai partecipanti.

Il programma prevede il ritrovo in piazza Garibaldi dalle 9 con la raccolta dei doni e la presenza della Befana e dell’agente in uniforme d’epoca. Alle 11.30 la sfilata dei veicoli storici attraverserà la città per raggiungere il Giardino dei Nuovi Nati, dove saranno consegnati dolciumi e giocattoli ai bambini.

