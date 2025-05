La carica dei 1700 studenti sul palco del Verdi

Fino al 23 Maggio, 15 istituti scolastici partecipano alla rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, per il progetto Opera Lab Edu.

PISA — Assisteranno a “La Bohème”, interpreteranno i personaggi, saliranno a turno sul palco con costumi ed attrezzi realizzati in classe e canteranno i brani appresi durante l’anno scolastico nel percorso di avvicinamento all’Opera.

Sono circa 1.700 studenti e 200 insegnanti di 15 istituti scolastici di Pisa e della sua provincia che partecipano alla rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, a conclusione della seconda edizione del progetto Opera Lab Edu.

L’iniziativa, il cui scopo è quello di avvicinare i ragazzi dai 5 ai 13 anni all'Opera lirica in modo nuovo ed appassionante, in questa edizione ha già toccato la Calabria e il Lazio e, per la prima volta, approda in Toscana, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa, che ne ha sposato con entusiasmo il format educativo. A Pisa ci saranno sei rappresentazioni, in due orari: alle 9,30 e alle 11,45 del 21, 22 e 23 Maggio, tutte nella sede del prestigioso Teatro Verdi di Via Palestro 40.

Un momento unico, aperto anche alle famiglie, che vede la fondamentale collaborazione con l’Orchestra Giovanile Toscana. “Siamo orgogliosi di aver portato a Pisa il progetto Opera Lab Edu dedicato a “La Bohème” di Giacomo Puccini, iniziativa - hanno dichiarato Matteo Bonotto e Giulia Tenuta, responsabili del progetto - che ha saputo unire arte, formazione e territorio. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, partner fondamentale in questo percorso. La disponibilità, la professionalità e la passione di tutte le maestranze del Teatro hanno reso possibile la realizzazione di un progetto tanto ambizioso quanto significativo. E il successo è testimoniato dall'eccezionale risposta del territorio: ben 15 istituti scolastici della provincia di Pisa hanno partecipato, coinvolgendo studenti e docenti in un’esperienza immersiva e formativa. Un sentito grazie va anche ai tanti insegnanti che hanno accolto con passione la proposta, contribuendo in maniera attiva e convinta alla piena riuscita del progetto”,

“Offrire agli studenti l’opportunità di cantare l’Opera lirica rappresenta, per il nostro Teatro, non solo una missione culturale, ma anche un gesto che recupera e rinnova una tradizione radicata nella storia delle famiglie italiane, tramandata con affetto e orgoglio da generazioni”, ha aggiunto Diego Fiorini, Presidente del celebre Teatro pisano.

Per l’apprendimento durante l’anno scolastico, i ragazzi hanno potuto contare anche su strumenti innovativi ma a loro molto vicini come un’App per smartphone dedicata (disponibile sia su App Store che Google Play), “Opera Lab App” che presenta strumenti interattivi come i 10 brani dell’Opera in differenti versioni karaoke.

“La Bohème è molto più di un capolavoro del repertorio operistico: è una narrazione universale di emozioni, sogni e fragilità umane. Dirigere questa opera al Teatro Verdi di Pisa, all’interno del progetto Opera Lab Edu - ha spiegato il direttore musicale Andrea Magnelli. - è un’opportunità straordinaria per restituire all’Opera lirica la sua dimensione più viva e partecipata, portandola letteralmente dai banchi di scuola al palcoscenico. E la collaborazione con l’Orchestra Giovanile Toscana ha un valore musicale e formativo profondissimo".

Il progetto è sostenuto dall'Unione Europea attraverso i fondi del PNRR - Next Generation EU Tooc - Transizione digitale organismi culturali e creativi.