​"La piena dell'Arno è passata senza criticità"

Lo scrive questa mattina su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani: "Livelli in diminuzione in tutti i bacini"

PISA — "La piena dell'Arno è transitata senza criticità lungo tutto il tratto, l'apertura dello scolmatore della Regione Toscana ha alleggerito la portata sul Pisano".

Lo scrive questa mattina su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

"I livelli - rende noto il Governatore della Toscana- sono in diminuzione in tutti i bacini.

Sono stati due giorni e notti impegnative per tutta la nostra macchina di Protezione Civile e ringrazio ciascun operatore, volontario, personale dei Comuni, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, cuore pulsante di tutto il sistema".