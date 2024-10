Tumore al seno, la prevenzione viaggia in treno

Mariah Carey e l'appello per il voto Usa con la sua hit di Natale: «All we need is you»

Volontari e un medico saranno su due convogli per fornire gratuitamente consulenze e materiale informativo. E' possibile prenotare teleconsulti

PISA — La prevenzione del tumore al seno viaggia in treno e fa tappa anche in provincia di Pisa. Tra Toscana e Liguria saranno due i treni regionali coinvolti nell'iniziativa, in programma per domani: il treno R18361 Firenze Santa Maria Novella (9,51) diretto a La Spezia (12,25) ed il treno R18415 da La Spezia (14,35) con arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle 17,08.

A bordo dei convogli, i passeggeri troveranno volontari della Fondazione IncontraDonna e medico messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica pronti a fornire gratuitamente consulenze e distribuire materiale informativo.

Fra le altre cose, sarà disponibile il Vademecum della Salute redatto in collaborazione con il Ministero della Salute: è l’abc della prevenzione, con consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e no, e scaricabile in versione digitale sia in lingua italiana che inglese.

I due treni effettueranno queste fermate:

Firenze Santa Maria Novella

Firenze Rifredi

Signa

Empoli

San Miniato Fucecchio

San Romano Montopoli

Santa Croce

Pontedera Casciana Terme

Pisa Centrale

Pisa San Rossore

Viareggio

Camaiore Lido Capezzano

Pietrasanta

Forte dei Marmi Seravezza Querceta

Massa Centro

Carrara Avenza

Sarzana

Vezzano Ligure

La Spezia Migliarina

La Spezia

Inoltre, sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del sistema sanitario nazionale.