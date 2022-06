Lavori urgenti, si cerca una fuga di metano

Intervento di Toscana Energia fra via Matteucci, via San Michele e via Matteotti. Il Comune di Pisa ha disposto alcune modifiche al traffico

PISA — Nella giornata di ieri è stato avviato con urgenza, da parte di Toscana Energia, uno scavo per la ricerca e riparazione di una fuga di gas sulla rete del metano. Il Comune di Pisa ha disposto alcune modifiche al traffico in via Matteucci, via San Michele degli Scalzi e via Matteotti, con sospensione delle corsie preferenziali per gli autobus e delle piste ciclabili.

Viene pertanto ridotta la carreggiata in via Matteotti in prossimità dell’intersezione della via San Michele degli Scalzi, con direzione via Matteucci.

E' inoltre vietata la svolta a sinistra da via San Michele degli Scalzi provenienza sud-nord in direzione via Matteotti, deviando il traffico veicolare in via Matteucci; è sospesa la corsia bus su via Matteucci e via Matteotti, viene ridotta la carreggiata anche su via San Michele degli Scalzi e sospesa la pista ciclabile.

Il provvedimento resterà valido fino a quando la fuga di gas non sarà individuata e riparata.