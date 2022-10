Le Guardie di città formano nuovi steward

Ai nastri di partenza un corso online per l'abilitazione. Per iscriversi c'è tempo fino a venerdì. I requisiti richiesti

PISA — Corpo Guardie di città e Confesercenti Toscana Nord formano nuovi steward. E' l'associazione di imprese, per mezzo di una nota, ad annunciare il via a un corso online in partenza da martedì 18 Ottobre.

Il percorso formativo, rivolto a uomini e done di età non superiore ai 60 anni e organizzato da Cescot Toscana Nord, si svolgerà in orario serale e porterà a conseguire l'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di operatore steward (negli stadi, nei palazzetti dello sport e in occasioni di eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni). Per iscriversi c'è tempo fino alle 12,30 di venerdì 14 Ottobre.

Tra i requisiti richiesti un diploma di scuola media inferiore, spiccata attitudine al lavoro di gruppo, predisposizione a lavorare a contatto con il pubblico, conoscenza della lingua italiana e possibilmente di almeno una lingua straniera che costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione.

"Chi completerà il ciclo formativo - spiega una nota - inizierà immediatamente a prestare servizio come steward negli eventi gestiti dal Corpo Guardie di Città, con possibilità entro poche settimane di lavorare presso qualunque stadio di Italia".

Per iscrizioni e informazioni chiamare 050/888094, scrivere a cescot@confesercentitoscananord.it, segreteriacorsi@cescottoscananord.it o prendere visione della pagina www.cescottoscananord.it/prodotto/corso-steward.