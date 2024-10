L'Internet Festival chiude tra tecnologia e ambiente

Un pomeriggio dedicato ad ambiente, diritti e tecnologia generativa tutto sotto il segno della parola chiave, generazione

PISA — Ambiente, geopolitica, diritti e tecnologia generativa al centro della giornata conclusiva della 14/a edizione di Internet Festival, domenica 13 ottobre a Pisa. Il programma si concentrerà nel pomeriggio, a partire dalle 16, per lasciare spazio nella mattina alla consueta Pisa Half Marathon che si snoda nelle strade della città e del suo centro storico.

Al Centro Congressi Le Benedettine una full immersion nella parola chiave di quest’anno – generazione – con incursioni su aspetti meno indagati di innovazione digitale e Intelligenza Artificiale, come nel caso di “Imperfetta. Generare ai tempi dell’Intelligenza Artificiale”, un incontro in cui si parlerà dell’imperfezione dell’IA e della possibilità, proprio grazie a questo, di costruire una collaborazione in cui l’IA non sostituisca il contributo umano, ma lo affianchi in un rapporto di complementarità.

Segue “Bios & Bias”, panel dedicato alle forme di resistenza contro le discriminazioni e le diseguaglianze di genere presenti online in vista di un futuro di equità digitale.

Per la sezione Book(e)Book appuntamento alla Libreria Fogola per la presentazione di Abissi e incanto. The Hidden Society vol.2 il nuovo romance fantasy di Ella Archer.

Al Cinema Arsenale i riflettori si accenderanno su “Cyberwar. La guerra asimmetrica”, un dialogo a più voci, un prezioso momento di riflessione dedicato al tema dell’ingerenza negativa dell’IA nel quotidiano. Tema che sarà approfondito nel panel successivo, “Il racconto della realtà nell’era delle IA"

Alle Logge dei Banchi spazio per i più piccoli con “Giochiamo alla Cultura”: il portale cultura.toscana.it di Regione Toscana si trasforma in un laboratorio creativo rivolto ai bambini, per iniziare a conoscere le ricchezze del patrimonio culturale toscano attraverso il gioco e la collaborazione tra analogico e digitale.