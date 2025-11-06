Luca Poli a “Montopoli si racconta”

Sabato 15 Novembre lo scrittore pisano, autore di “Clochard”, sarà protagonista della nuova rassegna letteraria nella sala consiliare di Montopoli

PISA — Lo scrittore pisano Luca Poli parteciperà sabato 15 Novembre alla rassegna “Montopoli si racconta”, evento promosso dal Comune di Montopoli in Val d’Arno con la cura di Marzio Gabbanini e Giada Di Filippo. L’incontro si terrà nella sala consiliare e vedrà Poli dialogare con il marito Alessandro Cheli alle 16.15.

Durante l’appuntamento, l’autore parlerà del suo romanzo “Clochard” e degli altri libri pubblicati con Carmignani Editrice, casa editrice con sede a Staffoli. “Clochard” racconta la storia di un avvocato che finisce a vivere per strada, e con questo lavoro Poli ha ottenuto il premio di narrativa Monte Argentario.

Il secondo romanzo dello scrittore, ambientato in Marocco, segue invece il viaggio di un bambino alla ricerca delle proprie radici e del legame con il padre. A completare la produzione di Poli c’è anche “Aloha”, un diario che intreccia amore e arte tra Pietrasanta, la Versilia e le Alpi Apuane.

La rassegna “Montopoli si racconta”, alla sua prima edizione, si aprirà venerdì 14 e proseguirà fino a domenica 16 Novembre, con incontri, dibattiti e presentazioni di libri dedicati al mondo dell’editoria locale.