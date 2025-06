Manomesse le porte del bus, passeggeri a piedi

Tra Calambrone e Tirrenia la corsa di Autolinee Toscane ha dovuto fermarsi: l'azienda valuta la denuncia per danni e interruzione di servizio pubblico

PISA — Qualcuno ha manomesso i sistemi di sicurezza interni e, di conseguenza, la corsa dell'autobus tra Calambrone e Tirrenia ha dovuto fermarsi, costringendo i passeggeri a proseguire con altri mezzi.

Per questo, Autolinee Toscane, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico in Toscana, sta valutando con i propri uffici legali di sporgere denuncia per danni e interruzione di servizio pubblico contro coloro che, nella giornata di ieri, martedì 10 Giugno, hanno fatto saltare la corsa.

Nello specifico, il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, su un bus della linea 010. A un certo punto, poco dopo l'incrocio tra viale del Tirreno e via dei Gelsi, l'autista ha dovuto fermare la corsa, perché alcune persone avevano danneggiato i dispositivi che consentono alle porte del mezzo di essere aperte in caso di emergenza.

Essendo il bus pieno di moltissimi passeggeri, l’autista ha cercato di ripristinare il dispositivo di sicurezza, ma inutilmente. Non potendo viaggiare in quelle condizioni, la corsa è stata interrotta ed è ripresa soltanto con l'arrivo di un bus sostitutivo dal deposito di Sesta Porta.

"A tal fine - hanno scritto da Autolinee Toscane - ricordiamo che a bordo dei mezzi esiste un sistema di videosorveglianza che riprende e registra le immagini all’interno del bus e nelle immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono a disposizione delle istituzioni e autorità preposte che ne fanno richiesta".