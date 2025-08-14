Marenia prosegue sulle note di Fabrizio Moro

Il cantautore romano festeggia i 25 anni di carriera con un concerto in piazza Viviani. Il 23 Agosto, invece, in programma lo spettacolo pirotecnico

PISA — Il litorale pisano, dopo i concerti di Rose Villain, Raf e Le Vibrazioni, si prepara ad accogliere l'ennesimo appuntamento della rassegna estiva "Marenia", organizzata dal Comune in collaborazione con Pisamo.

Sabato 16 Agosto, alle 21,30 in piazza Viviani, si terrà infatti una tappa speciale del tour celebrativo per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro. Il cantautore romano ripercorrerà i momenti più significativi di una carriera iniziata nel 2000 e consacrata da brani come Pensa, Portami via, Non mi avete fatto niente e Sei tu.

Marenia, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana nord ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli, prosegue comunque tra oggi e domani, venerdì 15 Agosto, con 80th Party e Rememories 90, mentre sabato 23 Agosto ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio sul lungomare di Marina di Pisa.