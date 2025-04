​Marina si racconta tra storia e sapori

Sabato 26 Aprile una festa a cielo aperto tra arte, musica, sport e cucina per celebrare il Litorale Pisano

PISA — Una giornata per conoscere e celebrare Marina di Pisa, il suo territorio e le sue eccellenze. Sabato 26 Aprile, dalle 15.30 alle 19.30, Piazza Viviani e Villa Romboli diventeranno il cuore pulsante de “La Mia Marina”, evento promosso dall’Associazione I Cavalieri con il supporto di Sib Confcommercio Pisa e il Centro Culturale Calabrese Ausonia ODV. Una manifestazione che, come ha spiegato il presidente Daniele Conti, “vuole valorizzare il Litorale Pisano con uno sguardo che unisce cultura, tradizioni e partecipazione”.

Tra gli interventi nel presentare l'evento, anche quello dell’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, che ha sottolineato “il forte legame tra comunità e territorio, un tratto distintivo della nostra Marina”. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio Regionale della Toscana e dal Comune di Pisa, si presenta come un contenitore multidisciplinare che abbraccia sport, gastronomia, musica, arte e riflessione culturale.

Nel pomeriggio si alterneranno sul palco testimonianze di cittadini, talk show, giochi per bambini, mostre d’arte e fotografia. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, culminati nel concerto del Revelation Gospel Choir. Attesa anche per lo showcooking dell’Associazione Cuochi Pisani, che porterà in scena sapori e segreti della cucina mediterranea, affiancati da interventi sulla salute e sulla corretta alimentazione.

Villa Romboli ospiterà un’esposizione dedicata a Gabriele D’Annunzio, con la presentazione di un documento inedito, insieme a installazioni artistiche che arricchiranno ulteriormente il programma. “È un’occasione per rinsaldare il senso di appartenenza a questo luogo e per scoprire, magari con nuovi occhi, il valore di una comunità che sa mettersi in gioco”, ha commentato il presidente di Sib Confcommercio Fabrizio Fontani.

Tanti anche i partner e le realtà coinvolte: dal Porto di Pisa alla Fondazione Stella Maris, dalla Croce Azzurra alla Pro Loco del Litorale Pisano