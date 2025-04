Al via la "Pisa World Cup", in campo 130 squadre

Jannik Sinner torna in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol: il video del primo allenamento

L’evento, patrocinato dal Comune, dalla Figc e organizzato da Eventour, si terrà dal 18 al 21 Aprile. Attesi 1700 atleti dall'Italia, Europa e Usa

PISA — Saranno 1700 e arriveranno dall'Italia, dalla Francia, dall'Irlanda, dalla Svizzera ma anche dagli Stati Uniti. Si alza il sipario sulla XXI edizione della "Pisa World Cup", uno degli appuntamenti più significativi del panorama calcistico giovanile italiano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa e dalla Ficg (Federazione italiano calcio giovanile) e organizzato da Eventour, si svolgerà dal 18 al 21 Aprile. Sono attese quasi 130 squadre, per un totale di circa 2500 persone che sbarcheranno in città.

"Un altro grande evento sportivo sta per animare Pisa - ha dichiarato l'assessore allo sport Frida Scarpa - portando energia, passione e un’atmosfera internazionale unica. Ben 130 squadre, provenienti da ogni angolo d’Italia e da diverse parti del mondo, persino dall’Australia, prenderanno parte a questa straordinaria manifestazione. Ci aspettano giorni di grande spettacolo, competizione e sano divertimento, con un impatto significativo anche in termini di turismo e promozione del territorio. Ancora una volta, Pisa si conferma capace di ospitare eventi di respiro internazionale, valorizzando al tempo stesso lo sport e le sue infinite potenzialità".

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì alle ore 17,30 in piazza dei Cavalieri. "Sarà un momento di festa, con una bellissima presentazione che coinvolgerà atleti, tecnici, famiglie e tanti giovani. Lo sport, ancora una volta - ha aggiunto l'assessora - si dimostra un potente strumento di inclusione, crescita e aggregazione, capace di unire persone di ogni età e provenienza. In questi giorni, Pisa si tingerà di sport, di colori, di amicizia e di condivisione, offrendo a tutti, cittadini e visitatori, un’occasione speciale per vivere insieme momenti di grande emozione e partecipazione”.

La cerimonia di apertura vedrà le delegazioni incontrarsi a partire dalle ore 13, con un meeting point fissato per le ore 16,30 in largo Cocco Griffi. A seguire, la tradizionale sfilata delle squadre attraverserà il cuore della città, partendo da piazza dei Miracoli per concludersi in piazza dei Cavalieri.

Le partite invece si disputeranno su diversi campi tra Pisa, San Giuliano Terme e le località della Versilia, tra cui Viareggio, Torre del Lago, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Camaiore e Seravezza. Il Cus Pisa sarà il centro principale della competizione, ospitando la maggior parte degli incontri, incluse le finali delle categorie Pulcini e Primi Calci, in programma lunedì 21 Aprile (Pasquetta) dalle ore 9. Le finali Esordienti, Giovanissimi e Allievi si svolgeranno invece dalle ore 14 al Centro Tecnico Federale di San Giuliano Terme. Anche quest’anno, il torneo darà spazio al calcio femminile, con la partecipazione di squadre come Genoa e Spezia Calcio. Le premiazioni e la cerimonia di apertura saranno impreziosite dalla presenza di ospiti speciali del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il programma completo della manifestazione è disponibile al link https://www.pisaworldcup.it/#programma.