Presentato l’Equiraduno del Giubileo 2025

​Da San Piero a San Pietro a cavallo: un viaggio lungo antichi cammini tra spiritualità, turismo lento e valorizzazione del territorio

PISA — Sarà Pisa a dare il via al lungo viaggio a cavallo “da San Piero a San Pietro”, l’Equiraduno del Giubileo 2025 che unirà idealmente la città toscana con Roma, attraversando i paesaggi, la storia e le tradizioni del cuore d’Italia. Il progetto è stato presentato ufficialmente a Palazzo Gambacorti, alla presenza delle autorità cittadine, delle realtà coinvolte e dei promotori della Horse Green Experience – Giubileo 2025, manifestazione che si svolge sotto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione.

“È un’iniziativa dall’alto valore spirituale, ma anche culturale e turistico – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – Pisa è storicamente legata al mondo dei cavalli, basti pensare al nostro ippodromo, alla clinica veterinaria dell’Università e al Parco di San Rossore. Questa partenza rappresenta un’occasione importante per valorizzare la nostra città come crocevia di cammini, nel solco della tradizione della via Francigena”.

Il 23 Aprile, infatti, i cavalieri riceveranno la benedizione nella Basilica di San Piero a Grado, luogo simbolico dove secondo la tradizione sbarcò San Pietro, per poi attraversare Pisa in corteo e raggiungere Piazza dei Miracoli, cuore spirituale e monumentale della città. Il giorno precedente, il 22, sarà caratterizzato da un workshop rivolto alle imprese turistiche presso la Camera di Commercio, mentre la sera è previsto un Gala al Teatro Verdi, in collaborazione con la Fondazione Arpa.

“Con l’Equiraduno – ha aggiunto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – mettiamo in rete spiritualità, arte, natura e mobilità dolce. Uniamo San Rossore e San Piero a Grado con il centro storico, mandando un messaggio di pace e speranza al mondo intero”.

Il percorso, che si sviluppa lungo la Romea Strata, la Francigena e la Romea Germanica, toccherà alcune delle località più suggestive della Toscana: da Lucca a Fucecchio, passando per San Gimignano, Siena e Montalcino, fino ad Acquapendente, ultima tappa toscana prima di varcare il confine con il Lazio. L’arrivo è previsto l’11 Maggio in Piazza San Pietro, nel cuore del Giubileo.

“L’equiturismo – ha sottolineato Valter Tamburini della Camera di Commercio – non è una nicchia, ma un’opportunità strategica per lo sviluppo economico e sostenibile del nostro territorio”.