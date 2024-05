Mazzeo lancia la campagna verso le europee

Il presidente del Consiglio regionale è tra i candidati del Partito Democratico per un seggio al Parlamento Europeo: "L'avversario è la destra"

PISA — È aperto in Corso Italia, nel cuore del centro storico, il comitato elettorale di Antonio Mazzeo, il presidente del Consiglio regionale che l'8 e il 9 Giugno sarà tra i candidati del Partito Democratico per le elezioni europee per la circoscrizione dell'Italia centrale, che comprende, oltre alla Toscana, anche Lazio, Marche e Umbria.

Arrivato al suo alla guida di una Fiat 500 ibrida di colore azzurro con le stelle gialle della bandiera dell’Unione, che lo accompagnerà in tutti gli appuntamenti elettorali, Mazzeo è stato accolto dal segretario provinciale del PD Oreste Sabatino, il coordinatore della segreteria comunale Vladimiro Basta, il senatore Dario Parrini e i sindaci di Vecchiano Massimiliano Angori, di San Miniato Simone Giglioli e di Buti Arianna Buti, ma anche Renzo Macelloni per Peccioli, Sergio Di Maio per San Giuliano Terme e Thomas D’Addona per Crespina-Lorenzana, oltre a diversi candidati sindaci e consiglieri dei Comuni pisani.

Presenti, tra gli altri, anche il capogruppo in Consiglio comunale a Pisa Matteo Trapani e i suoi colleghi a Palazzo Gambacorti Maria Antonietta Scognamiglio, Enrico Bruni e Marco Biondi.

"Ho accettato di candidarmi alle elezioni europee rispondendo alla richiesta del Partito Democratico nazionale e regionale, con i segretari Elly Schlein ed Emiliano Fossi, di mettere in campo la squadra migliore, con l’obiettivo che il PD della Toscana possa fare il miglior risultato d’Italia - ha spiegato Mazzeo - una chiamata che ho accolto con entusiasmo e con la voglia di dare, come sempre, il miglior contributo possibile dopo aver ricevuto tanto dal PD e dalla sua gente".

"Il mio obiettivo sarà quello di rappresentare la Toscana tutta, quella che va dal mare alla montagna, dai borghi e dalle città - ha aggiunto - non possiamo dividerci a neanche un mese delle elezioni amministrative ed europee. Condividiamo tutti la consapevolezza che il nostro avversario è la destra e a Pisa, in modo particolare, ci troviamo di fronte a un bivio: o essere rappresentati da Ceccardi, che vuol ergere muri e discriminare, oppure scegliere e scrivere Mazzeo perché Pisa possa tornare ad essere protagonista e si possa davvero lavorare a un'Europa della pace, aperta e sostenibile, come la nostra Toscana".

In conclusione, Giada Biasci, Elena Maggiorelli e Francesco Schiavone, tre giovani studenti, hanno consegnato un documento che simboleggia le proposte su tirocini, transizione ecologica e salute mentale della Generazione Europa, che affidano a Mazzeo per sostenerle al Parlamento Europeo.