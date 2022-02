Minorenne senza famiglia da solo in città

«Non avete il green pass? Meglio»: ecco i ristoranti italiani che non chiedono il certificato verde

Il giovane, trovato dagli agenti della Questura, è stato affidato a una struttura per minori. Attivate le procedure di accoglienza

PISA — Vagava da solo per la città, senza nessun familiare in Italia.

Per questo gli agenti della squadra volanti della questura ieri sera hanno accompagnato un giovane di 17 anni, originario dell'Albania, in una struttura per minori del territorio.

Per il giovane, che come spiega la questura in una nota è "Privo di qualsiasi assistenza o rappresentanza familiare sul territorio italiano" e "Data la situazione di evidente abbandono", è stata attivata la procedura di accoglienza.