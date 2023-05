Il mondo di Star Wars sbarca in città

Torna la due giorni dedicata alla saga di Guerre Stellari: esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, parata in costume ed esposizione di Lego

PISA — Tutto pronto per Star event, l'evento cult per gli appassionati del mondo Star Wars torna a Pisa e dà appuntamento per una due giorni all'insegna della fantascienza.

Esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, parata in costume, una esposizione Lego dedicata alla saga, la scuola Padawan e laboratori spaziali animeranno il primo fine settimana di Maggio. Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo le location scelte per l'evento in programma per sabato 6 e domenica 7 Maggio.

Tra gli eventi clou la Parata in costume che sabato e domenica alle 17.30 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo, e la Battaglia sul Ponte di Mezzo, in scena sabato sera alle 21.30, dove chiunque in possesso delle iconiche spade laser lightsaber potrà partecipare ad uno scontro coreografico perfezionato con musiche e sottofondi d'effetto.

“Un bellissimo evento ideato lo scorso anno a cui hanno partecipato moltissime persone di ogni età - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - Dopo la prima edizione ci siamo messi al lavoro per organizzarlo nuovamente e le premesse per assistere a un bellissimo spettacolo ci sono tutte: stiamo provando ad alzare il livello e la qualità delle iniziative, sempre più importanti per l'offerta turistica della città”.

“L'evento nella sua prima edizione ha permesso di portare a Pisa un numero di persone davvero importante e tantissimi appassionati del settore, un'iniziativa da riproporre senz'altro anche in futuro. I dati sulle presenze turistiche ci hanno fatto riflettere sull'importante valore aggiunto portato dalle iniziative organizzate in città” aggiunge l'assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini.

Star Event è organizzato da Confcommercio in collaborazione con Collego ed EmPisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, Comune di Pisa e PisaMo e il contributo di Scuola di Danza Elsa Ghezzi e Royal Victoria Hotel.