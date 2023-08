Morì salvando due bimbi dal mare, il ricordo

A diciannove anni dalla tragedia la commemorazione del sacrificio di Marco Domenico Verdigi. Il suo rimane un esempio di altruismo e generosità

PISA — Sono passati 19 anni dal sacrificio di Marco Domenico Verdigi, morto il 21 agosto 2004 dopo aver strappato da morte certa due bambini che stavano annegando nel mare antistante Marina di Pisa. L'assessora Alessandra Nardini ha partecipato oggi a Pisa alla commemorazione del giovane, sottolineando il dovere di non dimenticare quel generoso gesto d'amore e di tramandarne l'esempio.

"Un esempio quello di Marco - afferma - di amore, solidarietà e altruismo. Marco è un esempio per le ragazze e i ragazzi e dimostra anche che, a differenza di ciò che troppo spesso si sente dire a casaccio rispetto alle giovani generazioni, ci sono ragazze e ragazzi che hanno valori saldi e non esitano un secondo ad aiutare chi ha bisogno. Un esempio che le comunità di Pisa e San Giuliano Terme, la Toscana tutta, non potranno mai dimenticare. Come ogni 21 agosto, eravamo in tante e tanti a ricordarlo, a Marina di Pisa. Ci mancano però, oggi più che mai, anche i suoi meravigliosi genitori, Carla e Andrea. Meravigliosi e generosi, come quel loro unico figlio, a cui hanno voluto intitolare un’associazione, l’Associazione Domenico Marco Verdigi, che ogni anno finanzia progetti che sostengono bambine e bambini in condizioni di disagio. Andrea e Carla sono riusciuti a trasformare quell’immenso dolore in amore e così, il dono di Marco, quel suo gesto di estrema generosità, si rinnova e si moltiplica anno dopo anno. Non li ringrazieremo mai abbastanza per tutto questo e in loro nome abbiamo il dovere di continuare ad onorare la memoria di Domenico Marco e della famiglia Verdigi portando avanti questo impegno".

