Movimento No Base, "Parco, Bani si dimetta"

Le associazioni che compongono il coordinamento contrario alla base all'ex Cisam lanciano la petizione per far dimettere il presidente dell'Ente Parco

PISA — Tutelare il Parco di San Rossore dalla speculazione e dal progetto di base militare. Torna alla carica il Movimento No Base, che dopo una manifestazione davanti agli uffici della sede dell'Ente ha chiesto le dimissioni del presidente Lorenzo Bani.

"La base per l’addestramento operativo dei reparti speciali dei Carabinieri sarebbe collocata nell'area ex Cisam - hanno spiegato dal Movimento - che si trova nel cuore di una più vasta area che nel corso dei decenni la Regione, l’Unione Europea e l’Unesco hanno ritenuto degna di speciali misure di tutela: l’inserimento nell’area interna del parco regionale, la designazione come zona cuscinetto di una riserva della biosfera e la designazione come Zona di protezione speciale".

"Proporre una base militare con relativo carico di abbattimento di alberi, asfaltatura di strade e traffico di mezzi non può essere spacciata come operazione a impatto zero soltanto perché i nuovi edifici avranno i pannelli solari - hanno aggiunto - le tanto pubblicizzate nuove piantumazioni che rimpiazzino gli alberi che verranno tagliati non saranno mai una compensazione adeguata e la perdita di naturalità; inoltre, gli impegni che l’Italia ha sottoscritto sulla necessità di aumentare la superficie delle aree protette per conservare la biodiversità ci impediscono di intaccare un ecosistema ad alto livello di protezione: questo un presidente del Parco regionale più importante della Toscana dovrebbe saperlo".

Nel mirino, dunque, c'è anche la gestione del Parco stesso da parte di Bani, contro il quale il Movimento ha indetto una raccolta firme per promuoverne le dimissioni attraverso la piattaforma Change.org.

"La richiesta sarà indirizzata al presidente della Regione, Eugenio Giani, e a lui saranno consegnate le firme al termine della campagna con una richiesta esplicita di un cambio di politica di gestione del territorio - hanno concluso - in un momento cruciale in cui è in discussione il nuovo Piano integrato del Parco e ci si aspettano da un momento all’altro proposte più puntuali sulla progettazione della base militare".