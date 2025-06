Musicastrada, l’estate che suona

Dal 11 Luglio al 3 Agosto torna il festival itinerante in provincia di Pisa: musica tra concerti e territorio ma anche minitalk don Donne di Toscana

PISA — Torna anche quest’anno il Musicastrada Festival, la più longeva e nota rassegna musicale itinerante della provincia di Pisa. L’edizione numero ventisei si svolgerà dall’11 Luglio al 3 Agosto 2025, toccando tanti borghi sparsi in tutto il territorio, da Calci a Buti, da Castelfranco a Pomarance. L’idea di fondo resta la stessa: portare la musica fuori dai grandi centri, costruire un dialogo tra artisti e luoghi, unendo bellezza naturale e arte contemporanea.

"Non è solo una serie di concerti, ma un progetto culturale e sociale che da un quarto di secolo rende il territorio protagonista" ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione tenutasi il 5 Giugno.

La presentazione del festival alla Camera di Commercio

La direzione artistica, anche per questa edizione, è firmata da Davide Mancini, con l’apporto fondamentale di un gruppo giovane e affiatato. "Quest'anno la direzione è stata condivisa con tutto lo staff. Maria, Davide, Filippo e Gabriele non solo collaborano con me, ma parlano la lingua dei loro coetanei. Questo festival si rinnova e si rimette in gioco ogni anno", ha detto Mancini. "Biglietti a prezzi accessibili, artisti nazionali e internazionali, ma soprattutto l'idea di un festival aperto, vivo, in ascolto del territorio".

Le serate di Castelfranco di Sotto, l’11 e il 12 Luglio, tornano a intrecciarsi con il Let's Festival. Due eventi che dialogano tra loro, unendo musica, arte, autoproduzioni e gastronomia. Anche grazie alla collaborazione con CNA Pisa, saranno presenti birrifici artigianali locali. "Abbiamo sottoscritto un protocollo per valorizzare i produttori locali e creare sinergie tra mondo economico e culturale", ha spiegato Simone Romoli, coordinatore d iCna.

Musicastrada non vive solo di suoni. In alcune tappe saranno organizzate visite guidate per scoprire la storia e l'identità dei borghi prima dei concerti. A Vicopisano, Calci, Montopoli, Monteverdi, Pomarance e Chianni ci saranno passeggiate, degustazioni e incontri, per un’esperienza che unisce cultura, paesaggio e comunità. Il format resta quello del giro nel borgo, aperitivo, concerto e cena. Tutto a piedi, senza bisogno di spostarsi.

C'è anche un'importante novità tematica: prima di alcuni concerti si terranno brevi talk curati dall'associazione Donne di Toscana e coordinati dalla musicista Giulia Pratelli. Ogni appuntamento affronterà un tema legato alla condizione femminile, prendendo spunto dal lavoro delle artiste coinvolte. Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista parlerà del corpo femminile e della sua liberazione, Lamante del rapporto tra musica e indipendenza, Kety Fusco della presenza delle donne nella musica sperimentale, Anna Castiglia della figura di Rosa Balistreri.

Sul palco si alterneranno artisti molto diversi tra loro. Il programma è lungo e variegato. Si va dal ritorno di Alan Sorrenti, con la sua Cosmika Band a Cascina, ai suoni globali di Omar Souleyman e Tära a Chianni. Dai Violons Barbares, che mescolano Mongolia, Bulgaria e Francia, alla raffinata sperimentazione elettronica di Kety Fusco, fino alla forza cantautorale di Marco Castello, Anna Castiglia e Joan Thiele. E poi, ancora, il ritorno dei Gatti Mézzi a Castelnuovo, La Nina a Calci, Dardust e MACE a Pomarance. A San Miniato salirà sul palco La Rappresentante di Lista.

Kety Fusco a Musicastrada

"Il Musicastrada Festival è una delle rassegne più longeve e particolari del nostro territorio, itinerante, diffusa, capace di portare musica di qualità in contesti unici" ha detto Ginevra Venerosi Pesciolini, consigliera della Fondazione Pisa. "La nostra convenzione triennale garantisce stabilità alla rassegna, stagione dopo stagione".

A sostegno del Festival ci sono anche Regione Toscana, Ministero della Cultura, Sounds of Europe e numerosi sponsor tra cui Unicoop Firenze, Acque Spa, ASA, Conad Nord Ovest, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e CNA Pisa. I Comuni coinvolti sono tanti: Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Montopoli, Pomarance, San Miniato, Chianni, Vicopisano, Pontedera, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Casale Marittimo, Santa Luce.

Bobo Rondelli a Musicastrada

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Musicastrada, con sede a Montopoli in Val d’Arno. Gli eventi si svolgeranno in orari serali e l’ingresso è sempre a pagamento, con prezzi variabili tra 12 e 35 euro. Sono disponibili biglietti singoli e abbonamenti, acquistabili su DICE.FM.

Ogni anno Musicastrada crea un ponte tra passato e futuro, tra suoni lontani e territori vicini. Una proposta che si è consolidata nel tempo ma non ha mai smesso di cercare nuove strade. Anche per questo, a distanza di ventisei anni, resta un appuntamento fisso per chi vive la musica come esperienza, incontro, viaggio.

QUInews, media partner di Musicastrada, seguirà il festival con anticipazioni, resoconti, interviste esclusive sulle testate QUInewsPisa, QUInewsValdera, QUInewsCuoio e QUInewsVolterra.