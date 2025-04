I Gatti Mézzi tornano e vanno in tour

Tommaso Novi e Francesco Bottai, dopo anni da solisti, tornano in coppia e girano per la Toscana portando musica e vernacolo pisano sul palco

PISA — Lo avevano annunciato e, alla fine, così sarà. Anzi, ancora di più: i Gatti Mézzi, dopo anni e anni di "separazione" consensuale, ma anche dopo sei dischi, 700 concerti e numerosi tour in Italia e all’estero, tornano per l'estate e per cinque appuntamenti in giro per la Toscana, Ovviamente, in provincia di Pisa, ma non solo.

Tutto ricomincerà il 24 Luglio al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze per il Musart Festival; quindi, il 30 Luglio al Musicastrada Festival di Castelnuovo Val di Cecina, il 5 Agosto al Castiglioncello Festival, il 23 al Teatro delle Rocce di Gavorrano e, per finire, il gran finale pisano, in programma il 7 Settembre al Summer Knights di piazza dei Cavalieri.

A tirare le fila, ovviamente, Tommaso Novi al pianoforte e Francesco Bottai alla chitarra, affiancati in questo tour da storici collaboratori come Matteo Anelli e Mirco Capecchi al contrabbasso e Matteo Consani alla batteria.

"Dopo tanto silenzio, rimangono forti certe canzoni e l'idea di bellezza nell'accorgersi di volerle suonare ancora una volta - hanno spiegato Bottai e Novi - certe canzoni che son come figlioli cresciuti, sopravvissuti a uno strano tempo che spesso schiaccia e inzacchera le cose belle, figlioli a cui vorresti regalare un bel momento, una festa di compleanno per i suoi vent’anni. In scaletta ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l'arguzia e l'ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi 10 anni di dischi e concerti".