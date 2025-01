MusicaVerde, doppio concerto nel Ridotto del Verdi

Al pianoforte, la 16enne israeliana Halleli Smoly, al violino il 18enne Alexander Sardon Trampus. Tutti i concerti saranno introdotti da Milli Russo

PISA — Giovanissimi, ma con un carnet già denso di premi ed esibizioni in importanti sale da concerto in Italia e nel mondo, la pianista Halleli Smoly (16 anni) e il violinista Alexander Sardon Trampus (18 anni) saranno i protagonisti del secondo doppio concerto di MusicaVerde in programma sabato 25 gennaio alle 17.30 nel Ridotto del Teatro Verdi.

Celebri e seducenti pagine musicali di Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, Mendelssohn, Prokof’ev saranno eseguite al violino e al pianoforte dai due giovani prodigi, meritevoli allievi delle Masterclass dell’Accademia di Musica Stefano Strata.

Tutti i concerti saranno introdotti da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata.

I biglietti (6 euro) sono già in vendita al botteghino del Teatro Verdi e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su www.vivaticket.com.

Sedicenne di origini israeliane, Halleli Smoly ha iniziato a suonare il pianoforte a 6 anni e dall’età di 11 beneficia di una borsa di studio con lode dalla America-Israel Cultural Foundation. Dall’età di 10 anni, partecipa al programma per giovani pianisti di talento, il Jerusalem Musica Center. Nel 2023 viene scelta per suonare come solista il Concerto n. 2 di Ludwig van Beethoven accompagnata dall’Orchestra Filarmonica israeliana. Nel giorno della memoria del 2023 viene invitata dalla stazione radiofonica classica israeliana a registrare musiche della bambina prodigio ebrea Josima Feldschuh morta nel ghetto di Varsavia a 14 anni. Nel 2024, all’età di 15 anni, vince il “Globe International Piano Competition”, in Hilversum nei Paesi Bassi. Ha partecipato a masterclass con molti importanti musicisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2024 vince la Borsa di Studio dell’Accademia Strata dove studia con il M° Yossi Reshef.

Alexander Sardon Trampus è nato in Slovenia nel 2007 e all’età di tre anni inizia lo studio del violino e a otto entra all’Accademia di Ljubljana. Viene poi ammesso al Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze e risulta vincitore del primo premio assoluto in vari concorsi internazionali.