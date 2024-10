Navigabilità dell’Arno, il convegno ai Navicelli

L'azzardo di Biden in Israele

PISA — Si è svolto un importante convegno organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Pisa, nell'ambito del progetto nazionale per la rivalutazione delle acque interne. Il focus dell'evento è stato il progetto di navigabilità del fiume Arno, che ha raccolto l'interesse e il supporto delle istituzioni locali, degli operatori economici e delle organizzazioni sociali.

Tra i principali interventi, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha assicurato che la Regione fornirà il proprio supporto finanziario una volta completato il percorso autorizzativo del progetto. Anche il presidente della Port Authority di Pisa Luciano Del Seppia ha evidenziato l'importanza di questo piano per connettere il sistema economico tra Arno, Mare e il Canale dei Navicelli.

Il vicesindaco di Pisa, Raffaele Latrofa, con delega alla navigabilità, ha sottolineato che il progetto ha ottenuto un importante finanziamento grazie al piazzamento nel bando “Italia City Branding 2020” e ha rassicurato i presenti che le ulteriori integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente non rallenteranno i lavori. L'obiettivo è garantire la navigabilità del fiume dalla foce fino al confine orientale del comune.

Anche la senatrice Ylenia Zambito e la capogruppo regionale Elena Meini si sono dichiarate a favore del progetto, mentre Massimo Bacherotti di Confcommercio ha insistito sulla necessità di iniziare i lavori dalla messa in sicurezza e dragaggio della foce dell'Arno.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha concluso il convegno evidenziando l'importanza di unificare la gestione del fiume sotto un'unica autorità competente per semplificare la risoluzione delle problematiche burocratiche. Il presidente della Lega Navale pisana, Enzo Meucci, ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando la coesione di tutte le forze coinvolte per accelerare la realizzazione del progetto, consapevoli del ruolo cruciale del fiume Arno nello sviluppo economico, sociale e turistico della città.