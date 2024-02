Nuova direttrice per la Società della Salute

L'incarico è stato affidato alla dottoressa Cristina Laddaga. La nuova responsabile sarà in carica per i prossimi 3 anni

PISA — La Società della Salute di Pisa ha da oggi una nuova direttrice: si tratta della dottoressa Cristina Laddaga. Già responsabile della riabilitazione dell’Area Sud dell’Asl Toscana nord ovest, resterà in carica per i prossimi tre anni, dopo la nomina formalizzata nei giorni scorsi.

Originaria di Pisa, si è laureata nel 1993 in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, anno in cui ha conseguito anche l’abilitazione all'esercizio della professione medica.

Specializzata in medicina fisica e riabilitativa, ha ricoperto vari incarichi di responsabilità. E' stata nominata primaria della riabilitazione nell’allora ex Asl 5 di Pisa e, in seguito, nella ex Asl 6 di Livorno, per poi ricoprire la funzione di responsabile della riabilitazione dell’Area Sud dell’Asl Toscana nord ovest. Sotto la sua direzione durante la pandemia la struttura di Campiglia Marittima è stata utilizzata per pazienti covid positivi che necessitavano di una specifica riabilitazione.

"Alla dottoressa Laddaga - si legge nella nota dell'Asl- vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione aziendale per questo nuovo importante incarico".