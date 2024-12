Nuova struttura d'eccellenza per la Stella Maris

Nasce sul litorale, a Eliopoli, il primo centro ambulatoriale pediatrico di riabilitazione tecnologica del laboratorio Innovate

PISA — In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Fondazione Stella Maris ha presentato un evento di portata storica per il mondo della riabilitazione pediatrica. Due momenti cardine hanno scandito questa giornata: il convegno scientifico sull’iniziativa Fit4MedRob e l’inaugurazione del primo Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio Innovate, situato a Eliopoli (Calambrone). Questo nuovo centro rappresenta una struttura pionieristica in Italia, interamente dedicata alla riabilitazione tecnologica per bambini e adolescenti.

La giornata si è aperta con un convegno scientifico presso l’auditorium della Fondazione Stella Maris. L’iniziativa Fit4MedRob, guidata dalla Prof.ssa Giuseppina Sgandurra, ha riunito esperti di riabilitazione pediatrica, robotica e intelligenza artificiale per discutere delle frontiere più avanzate nella cura delle disabilità neurologiche.

“La nostra missione è quella di validare nuovi modelli riabilitativi integrati e multifunzionali,” ha affermato Sgandurra. “Vogliamo offrire soluzioni innovative che combinino tecnologia e assistenza, migliorando la valutazione e la riabilitazione di bambini con disturbi dello sviluppo neurologico. Grazie alla collaborazione tra clinici, ingegneri e data scientist, il nostro approccio multidisciplinare punta a sviluppare strumenti tecnologici avanzati capaci di integrarsi nella pratica clinica quotidiana.” Il convegno ha sottolineato il ruolo centrale delle famiglie nel processo riabilitativo, ribadendo l’importanza di soluzioni co-create per rispondere alle loro esigenze specifiche.

Nel pomeriggio è stato inaugurato il Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica. Questo polo multidisciplinare del laboratorio Innovate si distingue per essere il primo in Italia dedicato interamente alla riabilitazione robotica e digitale dei bambini. Il centro non si limita all’utilizzo di tecnologie già esistenti, ma è impegnato nello sviluppo di nuovi strumenti innovativi. Gli obiettivi principali includono:

Adattare tecnologie progettate per adulti alle esigenze pediatriche

Sperimentare e validare modelli riabilitativi integrati

Promuovere studi avanzati sui cambiamenti neuronali e motori dopo trattamenti intensivi

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ricorda ogni anno l’importanza di garantire pari diritti e opportunità alle persone con disabilità. Secondo l’ONU, circa il 15% della popolazione mondiale convive con una disabilità, inclusi un bambino su dieci.

“L’Irccs Fondazione Stella Maris si impegna da anni a migliorare la qualità della vita dei bambini con disabilità, confermandosi un centro di eccellenza a livello internazionale,” ha dichiarato il Giovanni Cioni, direttore scientifico della Fondazione. “Grazie al Laboratorio Innovate e alla collaborazione con università e partner clinici, continuiamo a esplorare nuove frontiere della scienza per offrire ai nostri giovani pazienti le migliori possibilità di recupero.”