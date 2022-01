Nuovo asfalto a Riglione, modifiche al traffico

Da martedì 18 Gennaio lavori al via in via Calatafimi, previste modifiche al traffico. Ancora interventi in corso a Porta a Lucca e Tirrenia

PISA — Proseguono i cantieri a Pisa, coordinati da Pisamo, per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e asfalti nei vari quartieri cittadini. A Riglione, mentre sono ancora in corso i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati di via Fiorentina, parte da martedì l’asfaltatura di via Calatafimi, dove sono già terminati i lavori di rinnovo del marciapiede. A seguire si passerà al marciapiede di via Gemignani e alla stesura del nuovo manto stradale in via Fiorentina e via Gemignani.

Per permettere lo svolgimento dei lavori di asfaltatura di via Calatafimi, da martedì 18 Gennaio e fino a venerdì 21, dalle 7 alle 18, saranno adottare le seguenti modifiche al traffico: in via Calatafimi, nel tratto compreso tra via Marsala e Ponte dell’Ammiraglio, sarà istituito il senso unico con direzione Riglione e divieto di sosta con rimozione coatta.

L’investimento del Comune di Pisa per rinnovare le infrastrutture pedonali per un totale di circa 750 metri quadrati, a cui si aggiunge il rifacimento dei manti stradali delle tre strade del quartiere di Riglione, ammonta complessivamente a 300mila euro.

Prosegue di pari passo anche l’intervento nel quartiere di Porta a Lucca, dove sono già stati realizzati oltre mille metri quadrati di marciapiede nuovo in via Fabio Filzi e continua il cantiere in via Randaccio, dove si vanno a completare altri 2.500 metri quadrati di marciapiede. Operai a lavoro anche sul Litorale dove sono in corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi a Tirrenia di via dei Salici, via degli Alberi, via della Selva e via dei Gelsi e a seguire le asfaltature per un importo di 582mila euro.