Nuovo coordinatore per Forza Italia

Cambio ai vertici provinciali del partito. Lorenzo Paladini subentra a Raffaella Bonsangue che diventa vicecoordinatore regionale

PISA — Forza Italia ha un nuovo coordinatore provinciale: si tratta di Lorenzo Paladini, che subentra a Raffaella Bonsangue. La nomina, fatta dal coordinatore regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, è stata resa nota oggi.

"Un ringraziamento speciale - ha commentato Stella - va a Raffaella Bonsangue, che ha guidato il partito in questi anni e ha visto riconquistare per la seconda volta il comune di Pisa, confermando il buon governo di centro-destra. Raffaella continuerà a impegnarsi sul territorio, in tutta la Toscana, nel suo nuovo ruolo di vicecoordinatore regionale, dove curerà in modo particolare il rapporto tra partito ed eletti".

"Desideriamo esprimere auguri di buon lavoro a Lorenzo Paladini, politico di grande esperienza - ha sottolineato Stella -. Lorenzo è atteso da un grande compito a cominciare da quello delle elezioni amministrative del 2024 che in provincia di Pisa vedranno 27 Comuni al voto, di cui quattro sopra i 15.000 abitanti. Coinvolgerà gli scritti ed aprirà ancora di più il partito alla società civile, per preparare Forza Italia Pisa alla stagione congressuale".