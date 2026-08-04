Petrucci, "Cisanello senza primario fino a Novembre"

Il consigliere FdI chiede chiarimenti sui tempi della nomina al Pronto Soccorso e sollecita l'intervento della Regione Toscana

PISA — Il Pronto Soccorso di Cisanello tè ancora un caso. A sollevare la questione è nuovamente il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, che punta il dito contro i tempi previsti per l'insediamento del nuovo direttore della struttura di emergenza-urgenza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Secondo Petrucci, la graduatoria del concorso sarebbe disponibile dal 22 Maggio, ma dalla delibera dell'AOUP emergerebbe che il dottor Bertini entrerà in servizio soltanto il 1° Novembre, lasciando così scoperto un ruolo ritenuto strategico dopo il pensionamento del dottor Santini, avvenuto il 31 Dicembre scorso.

"L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha dato tempo fino a novembre al primo classificato alla selezione quale primario del Pronto Soccorso di Cisanello per scegliere se assumere l’incarico, visto che nella delibera della AOUP che conferisce il ruolo, si legge che il dott. Bertini entrerà in servizio soltanto il primo novembre. Siamo di fronte a una decisione inqualificabile che danneggia l’intero reparto di emergenza-urgenza di uno degli ospedali più importanti d’Italia arrecando danni al personale e ai cittadini", ha detto Petrucci.

Il consigliere regionale contesta inoltre il prolungarsi della vacanza del posto in uno dei reparti più delicati dell'ospedale pisano. "La graduatoria per il nuovo primario del Pronto Soccorso è pronta dal 22 maggio, non si capisce perché debba proseguire per altri mesi la vacatio di un ruolo così strategico dell’ospedale. Cosa c’è davvero sotto? I cittadini e i lavoratori hanno il diritto di saperlo", ha aggiunto.

Petrucci sottolinea come il reparto sia rimasto senza una guida stabile per quasi undici mesi. "È inspiegabile lasciare il reparto più critico e sotto pressione dell’intero ospedale nel limbo per ben 11 mesi, ovvero dal 31 dicembre scorso quando il dottor Santini è andato in pensione. Il Pronto Soccorso è il cuore dell'emergenza-urgenza, il fronte su cui si misura la tenuta di una struttura sanitaria: non può essere gestito con questa approssimazione", ha commentato.

L'esponente di Fratelli d'Italia esprime anche perplessità sulla scelta del vincitore del concorso di rinviare l'assunzione dell'incarico. "Per di più, non è accettabile che un'eccellenza come l'AOUP venga trattata con così poco rispetto, quasi fosse un ripiego in attesa di altre opportunità. Chi vince con merito un concorso di questa importanza per la Toscana e non solo, dovrebbe avere la voglia e la passione necessari per assumere immediatamente l’incarico. Che cosa sta spingendo il vincitore a prendere così tanto tempo per decidere?", ha detto.

Infine Petrucci ha rivolto un appello alla Regione Toscana, chiedendo un intervento diretto dell'assessore competente. "Mi auguro che la Regione e l’assessore Monni vogliano far luce su quanto sta succedendo: la sanità pisana non può attendere i comodi di nessuno", ha concluso.