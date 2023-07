Reddito di cittadinanza, presidio all'Inps

Usb lancia la protesta di fronte alla sede di piazza Guerrazzi dopo la riduzione del sussidio: "Interessate oltre 3mila famiglie in Provincia"

PISA — Le nuove regole che da domani, martedì 1° Agosto, regoleranno l'erogazione del Reddito di Cittadinanza, hanno scatenato grandi polemiche. Non fa eccezione Pisa, dove il sindacato Usb ha organizzato per mercoledì 2 Agosto un presidio in piazza Guerrazzi, di fronte alla sede Inps.

"È stato sufficiente un sms per avvisare 169mila nuclei familiari, corrispondenti a 250mila persone, che questo sarebbe stato l’ultimo mese di fruizione del Reddito di Cittadinanza - hanno scritto da Usb - e, da Gennaio, stessa sorte toccherà ad altre 350mila persone. Il Governo Meloni ha deciso di far sprofondare nel baratro della povertà circa 700mila persone tra disoccupati e lavoratori e lavoratrici che potevano integrare il salario".

In Toscana, secondo Usb, sono stati invece 23mila sms inviati, con circa 20mila percettori interessati sui 53mila totali. "Questi, secondo le stime dell'Irpet, non avranno più diritto ad alcun sostegno, mentre gli altri dovranno essere presi in carico dai carico dai servizi sociali dei Comuni e dei Centri per l'impiego - hanno aggiunto - in Provincia di Pisa sono più di 3mila i nuclei familiari che rischiano di rimanere senza alcun sostegno".

Dunque, dalle 11 del mattino, la sezione pisana di Usb sarà in piazza Guerrazzi, per manifestare contro la cessazione dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di percettori.