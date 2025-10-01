Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 01 ottobre 2025
Attualità mercoledì 01 ottobre 2025 ore 14:30

Riconoscimento di prestigio per Luca Morelli

Il docente pisano entra come full member nell’Academy of Master Surgeon Educators dell’American College of Surgeons. La nota dell'Aoup



PISA — Un riconoscimento di prestigio per la scuola di medicina pisana. Luca Morelli, associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore della Sezione dipartimentale di Chirurgia generale dell’Aoup, è stato nominato full member dell’Academy of Master Surgeon Educators dell’American College of Surgeons, passando così dalla qualifica di associate member a quella di membro a pieno titolo.

L’investitura è arrivata a Chicago, durante la cerimonia che ha accolto i nuovi componenti dell’Accademia. Il traguardo giunge a quattro anni dal suo ingresso, avvenuto nel 2021, e premia i risultati ottenuti da Morelli nel campo della formazione chirurgica e della didattica universitaria.

Quest’anno la classe 2025 conta 103 nuovi membri provenienti da 32 Stati americani e da nove Paesi stranieri. L’Academy, nata nel 2018, è oggi un punto di riferimento internazionale per la promozione della scienza e della pratica dell’educazione chirurgica.

"Per me è un grande onore questa qualifica – ha commentato Morelli – perché è un riconoscimento non solo al mio percorso professionale ma anche alla scuola pisana di chirurgia generale da cui provengo e perché sono convinto da sempre della fondamentale importanza della didattica. La formazione dei giovani chirurghi rappresenta infatti una missione fondamentale: richiede impegno, dedizione e la stessa cura che si riservano alla pratica assistenziale e alla ricerca scientifica".

Morelli, che è anche vicedirettore del centro di formazione Unipi Endocas accreditato ACS, ha voluto sottolineare l’impatto del riconoscimento anche a livello locale, "Un risultato che è motivo di orgoglio anche per l’Università e per l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che continuano a offrire strumenti e opportunità per formare e sostenere la crescita delle future generazioni"

