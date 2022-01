Rientro a scuola rimandato a martedì per 10 classi

Un guasto all'impianto idraulico alla scuola di via padre Ximenes Leonardo a Putignano blocca il ritorno in aula. Il rientro è previsto per martedì

PISA — Domattina niente rientro in aula per 10 classi dell'istituto comprensivo "Gamerra". Al plesso della scuola primaria "Moretti" e delle medie "Gamerra" di via padre Ximenes Leonardo a Putignano, infatti, si è verificato un guasto all'impianto idraulico che non è stato possibile ripristinare prima del suono della campanella.



Il guasto, con conseguente allegamento nel corridoio del piano terra della scuola, è avvenuto lo scorso 7 Gennaio ed è dovuto, come spiegato dalla relazione tecnica, “dalla perdita occulta di una tubazione dell'impianto idrico”, come si legge nella relazione tecnica.



Dopo la chiusura dell'impianto, nello stesso pomeriggio sono iniziate le operazioni di ricerca del guasto, continuate la mattina successiva. I lavori, proseguiti durante il fine settimana, dovranno essere ripresi proprio nella giornata di domani.



Non potendo garantire la riparazione né l'adozione di soluzioni transitorie per rendere possibile la riapertura dell'impianto idrico e l'uso dei bagni, è stata così decisa la chiusura della scuola. Salvo avviso contrario, le lezioni riprenderanno martedì 11 Gennaio.