La riqualificazione di via Orlandi

Partiti i lavori. Nuove alberature e una pista ciclabile. Dringoli: "Manterremo il doppio senso di circolazione e sosta su entrambi i lati".

PISA — Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione di via Orlandi, a Marina di Pisa. L’intervento prevede l’ampliamento dei marciapiedi, il restringimento del piano stradale e la messa in opera di nuove alberature di tamerici. Verrà inoltre realizzato un tratto di pista ciclabile lungo sul lato nord della strada.

"L’intervento in corso – dichiara Dringoli – consentirà di estendere ulteriormente la rete di piste ciclabili cittadine che, ad oggi, conta circa 125 km complessivi di tracciato. L’intervento, grazie alla messa in opera di filari di tamerici, permetterà inoltre di ricomporre l'assetto urbano dell’area anche in previsione della riqualificazione di piazza Viviani e di piazza Sardegna".

Per risolvere alcune problematiche emerse nelle prime fasi del cantiere, il 21 settembre si è svolto un Comitato della Mobilità al quale hanno preso l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli e i tecnici di Pisamo.

"Fin dai primi giorni di lavori – spiega Dringoli - sono emerse alcune criticità relative al progetto che riguardavano in particolare i parcheggi e la viabilità. Per risolvere queste problematiche abbiamo quindi deciso di proseguire l’intervento con una piccola variazione progettuale, in modo da mantenere il doppio senso di circolazione e la sosta dei veicoli su entrambi i lati: in particolare sul lato sud il marciapiede sarà realizzato con delle rientranze tra un albero e l’altro, in modo da permettere la sosta dei veicoli. In questo modo a fine lavori, oltre ad aver riqualificato la strada, verranno assicurate le stesse condizioni attuali, sia in termini di viabilità che di parcheggio".